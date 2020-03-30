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Сериал "Прикосновение зла" Сергея Саркисова включили в шорт-лист претендентов на "Эмми"

Список номинантов и лауреатов Дневной премии "Эмми" будет определен организаторами до 26 апреля

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мистический сериал режиссера и продюсера Сергея Саркисова "Прикосновение зла", повествующий о путешествии американских студентов в Армению, вошел в короткий список претендентов на Дневную премию "Эмми". Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Блиц Фильм", занимавшейся производством сериала.

"Сериал "Прикосновение зла" (Evil Touch) вошел в шорт-лист претендентов на ежегодную премию "Эмми" (Daytime Emmy Award)", - сказали в пресс-службе.

Помимо "Блиц Фильм", участие в создании сериала принимали американская компания Associated Television и армянская Academy Films. Как пояснили в пресс-службе, мистический сериал "Прикосновение зла" снимался на территории Армении для американского телевидения с участием армянских, американских, британских актеров и российской съемочной группы. "Его производство помогло иностранным кинематографистам оценить потенциал отрасли кино в Армении, прояснить ценовую политику, уровень специалистов и познакомиться с разнообразными локациями для кинопроизводства", - цитируют слова Саркисова в пресс-службе.

По сюжету группа американских студентов случайно попадает в глухую армянскую деревню. Будучи вынужденными провести там ночь, они вскоре понимают, что место представляет опасность, поскольку именно здесь находится темница, в которой на протяжении веков был заключен "злой дух". Роли в сериале исполнили Дженнифер Виль, Джо Несивоччиа, Эрик Фэллоус, Перри Стронг, Кармен Ходжсон, Крис Спаркс, Мэллори Риз и Даниэль Ковин, Александр Хачатрян, Ануш Аракелян, Арсен Григорян и другие.

Список номинантов и лауреатов Дневной премии "Эмми" будет определен организаторами до 26 апреля. Церемония вручения премии отложена на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавируса, она должна была состояться в июне 2020 года.

Дневная премия "Эмми" вручается Нью-Йоркской Национальной академией телевизионных искусств и наук и Лос-Анджелесской академией телевизионных искусств и наук в знак признания передового опыта в дневных американских телевизионных программах.

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