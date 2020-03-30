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Распространение коронавируса нового типа

Студия Тимура Бекмамбетова снимет киноальманах "Истории карантина" в формате Screenlife

Киноальманах будет состоять из отдельных короткометражек, география проекта охватит разные страны мира

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Студия "Базелевс" Тимура Бекмамбетова запускает конкурс идей для короткометражных фильмов о мире во время пандемии коронавируса и самоизоляции, снятых в формате Screenlife, где все действие происходит на экране электронного девайса. Киноальманах получит название "Истории карантина", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе проекта.

Как уточнили в пресс-службе, участие в конкурсе смогут принять как профессиональные кинематографисты, так и обычные люди.

"Истории людей, переживающих самый масштабный карантин в истории из-за пандемии коронавируса, экранизируют - в прямом смысле этого слова. Новый проект "Истории карантина" (Tales from the Quarantine) студии "Базелевс" Тимура Бекмамбетова покажет мир во время пандемии и вынужденной самоизоляции через экраны смартфонов и ноутбуков - в формате Screenlife, а идеи для него соберут через конкурс", - говорится в сообщении.

Киноальманах "Истории карантина" будет состоять из отдельных короткометражек, география проекта охватит разные страны мира. Проект продлится до окончания карантина.

"Около половины населения земного шара оказались сегодня дома в самоизоляции. Наш конкурс - это возможность снимать кино не только для профессионалов индустрии, которые оказались не у дел, но и для обычных людей, которые теперь все время проводят за гаджетами. Это такой глобальный народный эпос про уникальное время, в котором мы оказались, и Screenlife - единственный способ рассказать о нем", - сказал Бекмамбетов, чьи слова привели в пресс-службе.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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