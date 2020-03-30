{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Русский ПЕН-центр объявил лонг-лист премии имени Фазиля Искандера

На соискание премии выдвинули 51 работу

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Оргкомитет международной литературной премии имени Фазиля Искандера объявил длинный список претендентов в номинациях "Проза", "Поэзия", "Киносценарии и драматургия", "Проза для детей и подростков". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Русском ПЕН-центре.

"В длинный список вошли, в частности, такие известные прозаики, поэты и кинодраматурги, как: Валерий Бочков, Мария Ватутина, Олег Глушкин, Дина Рубина, Максим Замшев, Вячеслав Куприянов, Валерий Попов, Елена Усачева, Антон Уткин, Вадим Фадин, Виталий Шария, а также их более молодые, но уже ярко заявившие о себе коллеги - Елена Буевич, Анаит Григорян, Надя Делаланд, Ирина Горюнова, Астамур Какалия, Александр Карпенко, Инга Кузнецова, Артемий Леонтьев, Александра Николаенко, Георгий Панкратов, Валерия Пустовая и другие талантливые литераторы", - рассказали организаторы премии.

Всего на соискание премии выдвинута 51 работа.

Председатель жюри премии, президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов в беседе с ТАСС отметил, что предыдущие три цикла доказали, что награда "стала за эти годы и популярной, и престижной". "Мы ни минуты не сомневаемся: премия имени Фазиля Искандера, как никакая другая, помогает собиранию когда-то разрушенного культурного пространства, способствует установлению неказенных, человеческих связей между народами России, Абхазии, других стран кавказского региона, да и вообще всего СНГ, и, конечно, наводит крепкие мосты для распространения русского языка и литературы в дальнем зарубежье", - подчеркнул он.

Вместе с ним оценивать работы будут писатели, поэты, кинодраматурги: Максим Гуреев, Борис Евсеев, Лола Звонарева, Марина Кудимова, Эдуард Русаков. "Необыкновенный рассказчик, родившийся в Сухуме и ставший великим писателем в Москве, Фазиль Искандер нужен нам сегодня, как воздух, - уверен Борис Евсеев. - Искандеровские притчи о времени и о стране сейчас как нельзя более к месту. Неповторимая интонация, особый - с оттенком сладкой скорби - "искандеровский" юмор и выросший из них своеобычный стиль, оставаясь накрепко привязанными к эпохе, делают его произведения неразрушимыми, вечными. Важно то, что наши конкурсанты, обладая собственным авторским стилем, плодотворно работают в излюбленных жанрах Искандера, таких как притча, новелла и роман эпического склада".

Короткий список премии имени Фазиля Искандера будет объявлен во второй половине июля. Вручение премии состоится в декабре 2020 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Умер театральный режиссер Владимир Ласточкин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС