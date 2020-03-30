Анна Ковальчук, Алексей Кравченко, Мария Миронова стали народными артистами России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко и ряд других деятелей отечественного кино и театра стали народными артистами РФ. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что эти почетные звания присвоены за большие заслуги в области искусства. Помимо Ковальчук ("Тайны следствия", "Мастер и Маргарита"), Мироновой ("Свадьба", "Статский советник") и Кравченко ("Иди и смотри", "9 рота") званий народного артиста РФ удостоены дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.

Тем же указом президент РФ наградил орденом Дружбы актеров Владимира Конкина ("Место встречи изменить нельзя", "Как закалялась сталь") и Андрея Шаркова ("Тайны следствия"). Артист, худрук Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Звания заслуженных артистов РФ присвоены музыканту Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной Алексею Бычину и артисткам балета того же ансамбля Валентине Николаевой и Ольге Логиновой.

Там же указом "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" Путин наградил орденом Александра Невского музыковеда, экс-главу Минкультуры РФ Александра Соколова. За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность ордена Дружбы удостоена глава благотворительного фонда "Лукойл" Нелли Алекперова.