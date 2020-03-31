В Швеции назовут лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен

СТОКГОЛЬМ, 31 марта. /ТАСС/. Жюри назовет во вторник в Швеции лауреата международной Премии памяти Астрид Линдгрен (1907-2002), присуждаемой за вклад в детскую литературу. Церемония пройдет в мемориальной квартире писательницы в Стокгольме, где в связи с распространением коронавируса не будет, как обычно, присутствовать публика, сообщается в пресс-релизе фонда премии.

Премия была учреждена шведским правительством в 2002 году, чтобы содействовать развитию детской и юношеской литературы. Это было сделано в знак признания заслуг Линдгрен, чьи книги "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Пеппи Длинныйчулок" были переведены более чем на 90 языков.

На премию могут быть номинированы писатели, иллюстраторы, издатели и чтецы, чьи работы передают дух произведений Линдгрен. Награда, которая может быть присуждена сразу нескольким кандидатам или организациям, пропагандирующим чтение среди младшего поколения, призвана повысить интерес к детской и юношеской литературе.

Жюри состоит из 12 человек, назначаемых на четыре года Шведским советом по вопросам культуры. В их числе писатели, литературоведы, художники, критики, библиотекари. Семью Линдгрен представляет ее правнук Юхан Пальмберг.

Денежная часть награды составляет 5 млн шведских крон (около $500 тыс.).

Номинанты из России

В числе российских соискателей премии в этом году - писатели Нина Дашевская, Илга Понорницкая (настоящее имя - Евгения Басова) и Михаил Яснов, художники Анастасия Архипова и Александр Траугот. В список, где значатся 237 кандидатов из 68 стран, также вошла Российская государственная детская библиотека.

Анастасия Архипова - российский иллюстратор. Среди ее работ - иллюстрации к сказкам Ханса Кристиана Андерсена, "Мещанину во дворянстве" и "Тартюфу" Мольера, "Дон Кихоту" Сервантеса и многие другие.

Александр Траугот - график. В числе оформленных иллюстратором произведений - сказки Андерсена, Перро, братьев Гримм, сказки разных народов, произведения Пушкина, Метерлинка, Гомера, Овидия и других писателей.

Нина Дашевская дебютировала как детский писатель в 2009 году, когда ее сказку напечатал журнал "Кукумбер". Первая книга Дашевской ("Семь невысоких гномов") была издана в 2011 году. В 2014 году две книги Нины Дашевской были отмечены литературными наградами: сборник подростковых рассказов "Около музыки" победил в номинации "Воспитание чувств" в конкурсе "Новая детская литература" и занял первое место в конкурсе "Книгуру", а повесть "Вилли" завоевала премию имени Крапивина.

Российская государственная детская библиотека - одна из самых больших в мире в своей области. Она также является научно-методическим центром в сфере детской литературы, педагогики, психологии и социологии детского чтения для российских библиотек.

Михаил Яснов - писатель и переводчик. В 1979 году появилась первая книга Яснова для детей "Лекарство от зевоты". За прошедшие с тех пор годы вышли десятки книг, превратившие его в одного из самых известных и популярных современных детских поэтов в России.

Евгения Басова начала писать стихи и рассказы еще в школе. В 2002 году вышла ее первая книга рассказов "Внутри что-то есть". Басова - призер Международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы имени Алексея Толстого за цикл повестей о современных детях: "Звери из детства", "Даша Птичкина и ее друзья", "Эй, рыбка!", "Наша земля дышит. Короткие рассказы о Севере".

Лауреат прошлого года

В 2019 году Премию памяти Астрид Линдгрен получил писатель из Бельгии Барт Муйарт. Как отметило жюри, "сжатый и музыкальный язык Барта Муйарта вибрирует подавленными эмоциями и невысказанными желаниями". "Он изображает отношения в критической точке с кинематографической непосредственностью, даже когда его сложные повествования предлагают новые пути движения вперед. Яркая работа Барта Муйарта подчеркивает тот факт, что книги для детей и молодежи занимают очевидное место в мировой литературе", - считает жюри.

Барт Муйарт родился в 1964 году, дебютировал как писатель в 1983-м. За это время его книги полюбились и детям, и взрослым всех возрастов. Они заняли особое место во фламандской литературе. Книги автора переведены более чем на 20 языков. Читателям известны его произведения "Голыми руками", "Мы не понимаем любовь", "Братья" (издана в России), "Творение", антология стихов "Собирая любовь". Муйарт - многократный лауреат бельгийских и международных премий.