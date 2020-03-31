Филологи изучат быт и историю Кавказа по путевым очеркам рязанского поэта XIX века

РЯЗАНЬ, 31 марта /ТАСС/. Группа ученых Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина (РГУ имени С. А. Есенина) приступила к изучению путевых очерков поэта Якова Полонского, жившего в XIX веке, которые позволят документально описать быт народов Кавказа. Об этом ТАСС сообщила профессор кафедры литературы Татьяна Федосеева.

Поэт Яков Полонский, родившийся в Рязани в 1819 году, в 1846-1851 годы служил в статистической службе российского наместничества в Тифлисе (ныне Тбилиси) и публиковал путевые очерки в местных газетах "Кавказ" и "Кавказский вестник".

"После первой публикации в газетах очерки Полонского преимущественно не переиздавались, поэтому сейчас задача нашего исследования - их изучение для последующего выпуска собрания сочинений. Описания нашего земляка в первую очередь интересны тем, что Полонского интересовала не романтическая сторона жизни Кавказа, которая представлена, например, в сочинениях Лермонтова, а бытовой уклад жизни местных народов", - рассказала Федосеева.

Творчество Полонского

Изучая первоисточники в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга, рязанские ученые оцифровали 12 очерков Полонского, содержащие исторические, бытописательные и фольклорные материалы. В них описывался быт социальных низов Тифлиса и архитектурные памятники в живописных горных ландшафтах, в том числе особое внимание было уделено Марткопскому монастырю в Грузии, основание которого связано с памятью о святом Антонии, заложившем монастырскую духовную традицию на Кавказе в VI веке.

Полонский также публиковал краткие исторические справки об уездных городах Северного Кавказа, Грузии, Азербайджана и Армении и путевые воспоминания о дороге из Феодосии в Керчь - его привлекали этнография и археология, история, устное народное творчество, религиозные верования в быту различных народов, населявших Закавказье. Так, один из очерков посвящен описанию отличного от других народов жизненного уклада немецкого поселения Елизабетталь (Грузия), в котором приведены данные о хозяйственных успехах ее поселенцев в 1848 году. Поэт также уделял внимание народным легендам и сказаниям, которые были пересказаны в нескольких очерках.

"Пожалуй, самые яркие его воспоминания были связаны с грузинским праздником Алавердоба в Кахетии. К средневековым монастырским развалинам из ближних и дальних селений люди добирались целыми семьями, со стариками и маленькими детьми, поднимались по сложному пути. Полонского впечатлило смешение христианских духовных традиций с календарной обрядностью народов и дух народного братства, единый порыв участников праздника, встававших уже на исходе ночи в дружный хоровод. Ему особенно дорога была идея общности многочисленных народов в составе Российской империи", - добавила собеседница агентства.

Сотрудники рязанского вуза намерены продолжить свои изыскания и привлечь к сотрудничеству грузинских коллег, с которыми устанавливаются связи через Национальную парламентскую библиотеку Грузии имени Ильи Чавчавадзе.

О поэте

Яков Полонский (1819-1889) - русский писатель, автор сборников стихов "Гаммы", "Сазандар", "На закате", "Вечерний звон", прижизненное полное собрание сочинений которого, опубликованное в 1885-1886 годах, содержало 10 томов стихотворных, прозаических, драматических произведений. Песни на стихи Полонского писали известные композиторы П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, С. И. Танеев. Особую популярность приобрел романс "Мой костер в тумане светит", написанный на стихи Полонского.