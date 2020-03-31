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Машков объяснил, почему театр Олега Табакова не проводит онлайн-трансляции

Художественный руководитель театра уточнил, что пока не урегулирован вопрос с авторскими правами

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский Театр Олега Табакова не может проводить онлайн-трансляции и показывать записи спектаклей основного репертуара в период пандемии, пока не будет урегулирован вопрос с авторскими правами. Об этом художественный руководитель театра, народный артист РФ Владимир Машков рассказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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"К сожалению, мы не можем использовать запись или делать онлайн-трансляции, пока не урегулируем авторские права, а это так быстро не решить. Плюс, театр - это отдельный вид искусства, потому что он рассчитан все-таки на живого зрителя и на его присутствие здесь и сейчас. В этом его прелесть, загадка и смысл. То, что сможем, мы, естественно, выложим, а вот основной репертуар, наши спектакли - ждут возвращения зрителей в театр, это обязательно произойдет", - сказал Машков.

Он добавил, что актеры театра, занятые в новых спектаклях, продолжают работать над ролями дистанционно.

"У артистов есть задания, и им есть, чем заняться. Что касается актеров, занятых в новых постановках, то мы снимали, всегда это делаем, все репетиции на видео. Дома актеры могут проанализировать записи и продолжать работать над ролью, насколько это возможно, конечно, удаленно", - пояснил Машков.

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