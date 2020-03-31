Умер драматург Леонид Зорин

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Драматург Леонид Зорин умер на 96-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его вдова Татьяна.

"Он скончался сегодня ночью от остановки сердца, - сказала собеседница агентства. - Муж давно и тяжело болел". Место и время прощания пока не определены.

Леонид Генрихович Зорин (настоящая фамилия - Зальцман) родился 3 ноября 1924 года в Баку, с 1948 года жил в Москве. Он написал около 50 пьес, среди которых "Друзья и годы" (1962), "Варшавская мелодия" (1967), "Покровские ворота" (1974) и другие. Спектакли по его пьесам были поставлены на сценах многих отечественных и зарубежных театров.

Леонид Зорин принимал участие в работе над сценариями ряда фильмов, в том числе "Человек ниоткуда" (1961, Эльдар Рязанов), "Покровские ворота" (1982, Михаил Козаков), "Царская охота" (1990, Виталий Мельников).

Писатель был награжден орденами "Знак Почета" (1974) и Дружбы народов (1986) и отмечен рядом литературных премий.