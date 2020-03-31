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Музей Победы опубликовал онлайн-экскурсию о Сталинградской битве

Онлайн-программа "позволит рассмотреть детали диорамы и узнать интересные истории экспонатов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Музей Победы, расположенный на Поклонной горе в Москве, выложил на сайт экскурсию, посвященную Сталинградской битве. Об этом сообщает пресс-служба музея во вторник.

"Музей Победы открыл онлайн-двери для любителей истории и запустил интернет-экскурсии для тех, кто находится в режиме самоизоляции. 31 марта на YouTube-канале музея вышла новая программа о Сталинградской битве. Виртуальным посетителям расскажут об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны через призму работ художников-баталистов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что онлайн-программа "позволит рассмотреть детали диорамы, которые обычно ускользают от взоров гостей, и узнать интересные истории самых незначительных, казалось бы, экспонатов". "Экскурсовод познакомит слушателей с защитниками Сталинграда и расскажет об особенностях самой диорамы. В конце программы виртуальным путешественникам предложат ответить на вопросы, и самые активные получат подарки от музея", - говорится в сообщении.

Темы будущих экскурсий интернет-пользователи могут выбрать сами на сайте музея. Среди предложенных организаторами тем - "Обзоры военной техники: история создания и боевого применения", "7 самых известных фронтовых собак и их истории", "Быт солдат во время войны", "Маленькие герои войны и их подвиги".

Сталинградская битва (июль 1942 года - февраль 1943 года) стала сражением, коренным образом переломившим ход Великой Отечественной войны. Эксперты называют его самым кровопролитным в истории человечества - совокупные потери сторон тогда превысили 2 млн человек.

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