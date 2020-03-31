Богомолов пообещал сделать постановку "Покровских ворот" достойной памяти Зорина

"Мы планировали к концу июля собрать спектакль, чтобы в сентябре устроить большую премьеру. Я мечтал, чтобы Леонид Генрихович увидел постановку, которую, я уверен, мы осуществим. Но сейчас работа остановлена в связи с указанием президента", - поделился режиссер.

Худрук рассказал, что, к сожалению, не часто встречался с Зориным, но драматург подарил ему свою книгу с очень трогательной подписью. "Мы мечтали, чтобы он приходил на репетиции, но раз так случилось, что Зорина не стало, мы в любом случае поставим "Покровские ворота" и сделаем так, чтобы спектакль был достоен имени драматурга и его памяти", - добавил он.

По словам Богомолова, Театр на Малой Бронной скорбит в связи с уходом Зорина. "Не стало выдающегося человека, выдающегося драматурга, легендарной личности, - сказал он. - Конечно, это большая потеря для культуры и всех нас".

Как рассказала ТАСС народная артистка РФ Ольга Остроумова, исполняющая главную роль в постановке Павла Хомского "Римская комедия (Дион)" в Театре им. Моссовета, Зорин несколько раз приходил на спектакль по его пьесе. "Я его видела в ложе, когда он был на премьере "Римской комедии" и потом на спектаклях. Замечательная пьеса, она написана в 1965 году, но злободневна до сих пор, принимается просто на "ура". У нас зал 1200 мест и приходится доставлять стулья", - рассказала она.

Актриса отметила, что большой интерес представляют воспоминания писателя. "Я читала его воспоминания, как он из Баку приехал, в Москве ему было холодно. Он отнес в Малый театр свою первую пьесу, неказистую - "Молодость". Интересный у него путь, дожил до стольких лет и много сделал как драматург, писатель, для театрального искусства", - поделилась Остроумова.