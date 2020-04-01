Ликбез по офшорам, сатира от Джейн Остин и зомби-апокалипсис: лучшие комедии на 1 апреля

Когда практически вся планета посажена на карантин, главное — не терять присутствие духа (и оставаться дома). Вместо того чтобы беспрестанно пролистывать ленту новостей, лучше посмотреть какую-нибудь хорошую комедию. Мы составили для вас подборку как новых, так и уже проверенных временем фильмов, которые, мы надеемся, поднимут вам настроение и отвлекут от невеселой новостной повестки. "Та еще парочка" Романтическая комедия, которая пытается перепридумать законы жанра и рассказать историю о современной паре эпохи Me Тoo. Это неожиданный союз Шарлиз Терон и Сета Рогена, и он так же неожиданно срабатывает. Роген практически не выходит из привычного ему образа и играет одаренного, но при этом немного нелепого и свободолюбивого журналиста Фреда, который готов пожертвовать карьерой ради своих принципов. После очередного увольнения он идет с другом на светскую вечеринку, где встречает свою бывшую няню и первую любовь Шарлотт (Терон). Она поддается минутному порыву и неуклюжему обаянию Фреда и нанимает его в качестве своего спичрайтера. Фред неровня Шарлотт, и это все прекрасно понимают, но он умеет ее рассмешить и становится глотком свежего воздуха в душном мире политического истеблишмента. Символом последнего становится красивый, но абсолютно неживой премьер-министр Канады в исполнении Александра Скарсгарда. Ему не впервой играть пародию на образцово-показательного самца, который в итоге оказывается отвергнутым. "Та еще парочка" берет довольно предсказуемый сюжет и переворачивает его с ног на голову, высмеивая гендерные стереотипы. Но этот прием не сработал бы сам по себе, если бы не обаяние Терон и Рогена и довольно простой, но от этого не менее важный посыл о том, что быть с кем-то рядом — это постоянная работа над собой.

Описание Кадр из фильма "Та еще парочка" © Централ Партнершип

"Черный клановец" Неожиданно мейнстримовый проект борца за права чернокожего населения Америки Спайка Ли. Дело происходит в семидесятые годы в штате Колорадо. Рон Сталворт (Джон Дэвид Вашингтон) становится первым чернокожим полицейским в местном отделении полиции, и чтобы доказать свою профпригодность настороженным коллегам, он решает внедриться в ку-клукс-клан. Но только после того, как он знакомится с его членами по телефону и договаривается о встрече, Рон понимает, что ему вряд ли удастся сойти за своего. Ему на помощь приходит Флип Зиммерман (Адам Драйвер). Вместе они намерены искоренить эту расистскую организацию раз и навсегда. Юмор "Черного клановца" настолько абсурдный и наглый, что иногда кажется, его сняли братья Коэны, а не Спайк Ли. Он переступает границу между сатирой и гротеском и становится самим собой только к самому концу, когда обрушивает на зрителя документальную съемку реальных преступлений. Он напоминает нам, что все персонажи, над тупостью которых мы смеялись два часа, реальные люди, творящие реальное зло.

Описание Кадр из фильма "Черный клановец" © UPI Россия

"Эмма" Ни одно десятилетие не обходится без экранизации одного из романов Джейн Остин, которая, кажется, устареет только тогда, когда общество избавится от многочисленных недостатков, высмеиваемых писательницей (то есть никогда). Новую декаду открывает полнометражный дебют фотографа Отом де Уайлд (сняла обложку альбома "Figure 8" Эллиотта Смита, например) по, как это принято считать, самому легкомысленному произведению Остин. Молодой, красивой и богатой Эмме Вудхаус очень скучно и абсолютно нечем заняться в ее маленьком городке, поэтому она развлекает себя тем, что устраивает будущее своих подруг и соединяет сердца (и капиталы). Тем более что, по ее собственному представлению, она идеально подходит на роль сводницы, так как прекрасно разбирается в людях и их характерах. Она отговаривает свою подругу, скромную девушку Гарриет Смит выходить замуж за бесперспективного фермера и обращает ее внимание на нового викария. Сама же Эмма приняла обет безбрачия, потому что не хочет оставлять своего бедного папу одного (а еще взрослеть и принимать ответственные решения). У де Уайлд вышла этакая "Фаворитка" на минималках: "Эмма" не так остроумна, как недавняя колкая сатира Йоргоса Лантимоса, и не всегда держит нужный темп, зато ничем не уступает фильму греческого режиссера в плане костюмов и декораций. Герои картины как будто застряли в фантазии французского кондитера, и легкомысленная пастель прекрасно оттеняет их душевные терзания.

Описание Кадр из фильма "Эмма" © UPI Россия

"Прачечная" Очень смешной и злободневный ликбез от Стивена Содерберга об офшорах и панамских документах по книге Джейка Бернштейна с длинным названием. От него не стоит ожидать подробного и масштабного разбора несовершенства финансовой системы и безнаказанности мира сего, как, например, в "Игре на понижение", или пафоса о современной Америке, как во "Власти". Это едкая сатира, легкими штрихами описывающая схему по отмыванию денег, которая приобрела популярность по всему миру. Эллен (Мэрил Стрип) отправляется со своим мужем на туристической лодке на экскурсию, которая заканчивается трагедией: из сорока пассажиров половина погибает. Родственникам погибших должны выплатить компенсацию из денег, которые компания, организовавшая перевозку, получит из выплат по страховке. Но проблема в том, что для экономии один из сотрудников компании (Дэвид Швиммер) купил страховку задешево у какой-то непонятной фирмы. Она принадлежит другой компании, а та еще одной, но на самом деле все они существуют только на бумаге и никто никакие деньги выплачивать не собирается. Эллен решает взять дело в свои руки и постепенно распутывает клубок лжи, который приведет ее к Юргену Моссаке и Рамону Фонсеки (Гари Олдман и Антонио Бандерас соответственно). Эти два жизнерадостных товарища в красивых костюмах постоянно прерывают повествование, чтобы рассказать нам о деньгах, кредитах, натуральном обмене на примере бананов и коров, ну и про устройство мира в целом. "Прачечная" — это изящная критика Америки, подсадившей весь мир на капиталзм со звериным лицом. В общем, ничего нового, но свежо и легко, как и всегда у Содерберга.

Описание Кадр из фильма "Прачечная" © Netflix

"Путешествие" Стив Куган, известный в России по фильму "Филомена", и Роб Брайдон, скорее всего, неизвестный в России вообще, играют слегка модифицированные версии самих себя. Известная британская газета предлагает Кугану написать статью о ресторанах и отелях Озерного края Британии, но его девушка в последний момент отказывается от поездки, и тому приходится искать нового компаньона. Брайдон оказывается единственным, кто соглашается отправиться с ним в это уже не такое романтическое путешествие. Актеры спорят, кривляются, поют, беспрестанно пародируют Шона Коннери, Лиама Ниссона, Вуди Аллена и Майкла Кейна, вкусно едят и любуются угрюмыми, но от этого не менее захватывающими пейзажами старой Англии. Видимо, режиссеру Майклу Уинтерботтому так понравилось импровизировать вместе с Куганом и Брайдоном, что впоследствии он снял еще две части про их путешествия в Италию, от чьей красоты на глаза наворачиваются слезы (особенно учитывая нынешние обстоятельства), и в Испанию, где актеры неизбежно примерят на себя роли Дон Кихота и Санчо Пансы. "Путешествие" — отличный образчик feel good movie, который точно заставит вас забыть о заботах хотя бы на короткие полтора часа.

' Youtube/ Madman Anime'

"Потерянные в Америке"

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