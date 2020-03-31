В Бурятии на средства гранта создадут лабораторию молодых оперных режиссеров

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Лаборатория молодых оперных режиссеров "Байкал-опера" появится в Улан-Удэ при поддержке президентского гранта в 500 тыс. рублей, сообщил ТАСС председатель общественной организации "Байкальский культурный форум", заместитель директора театра Давид Дондупов.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что 3 млрд рублей направлены в 2020 году дополнительно на софинансирование региональных проектов по линии Фонда президентских грантов.

"Уже готово положение о лаборатории молодых оперных режиссеров "Байкал-опера". Первый этап - дистанционный прием заявок, резюме и видеозаписей ранее созданных оперных постановок - мы начнем в мае. Сроки сдвинулись из-за мер по недопущению распространения коронавируса. Если все нормализуется, то в сентябре начнется очный этап", - сообщил Дондупов.

В сентябре участники лаборатории начнут работу над фрагментами оперных постановок, продолжительностью 25-40 минут. По итогам этой работы жюри, в состав которого войдут представители Бурятского театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, отберут финалистов. Проезд и проживание участников лаборатории будет оплачен за счет средств президентского гранта.

Планируется, что в финал выйдут четыре молодых режиссера, работающих в жанре музыкальной постановки. Предполагается, что режиссеры будут создать для театра новые постановки в жанрах современной и национальной оперы.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.