Балет "Спящая красавица" за сутки набрал более 1,5 млн просмотров на YouTube

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Государственный Академический Большой театр России (ГАБТ) продолжил программу трансляций спектаклей "золотого фонда" балетом "Спящая красавица" в редакции Юрия Григоровича, спектакль за сутки набрал более 1,5 млн просмотров. Об этом сообщил ТАСС во вторник генеральный директор театра Владимир Урин.

27 марта в Международный день театра ГАБТ начал трансляцию спектаклей из "золотого фонда". Первым стал балет "Лебединое озеро", который за сутки набрал более 1,3 млн просмотров.

Следующей была показана "Спящая красавица", трансляция которой состоялась 28 марта. "Этот спектакль набрал еще большее количество просмотров, а именно 1,5 млн", - уточнил Урин.

Все три площадки Большого театра за год принимают более 600 тыс. зрителей. Поэтому по сути в 4,5 раза было превышено годовое количество просмотров.

Урин напомнил, что следующая трансляция на официальном канале театра на YouTube будет 1 апреля. Зрители увидят оперу Николая Римского-Корсакова "Царская невеста", а 4 апреля на канале выйдет балет Пьера Лакотта "Марко Спада". На 7 апреля объявлена опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов", а на 10 апреля - балет Петра Чайковского "Щелкунчик" в редакции Юрия Григоровича. Спектакли будут начинаться в 19:00 и будут доступны для просмотра в течение суток.

Как ранее заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, новый формат поможет артистам не терять связь с аудиторией и даже в такой "непростой ситуации, в которой оказалась наша страна", будет дарить людям позитивные эмоции.