Организаторы "Евровидения" проведут специальный концерт вместо конкурса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году из-за коронавируса, 16 мая организуют специальное шоу с участием музыкантов, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов прошлых лет. Об этом сообщается на сайте конкурса.

"К сожалению, в этом году не будет песенного конкурса "Евровидение". Взамен мы намерены объединить Европу 16 мая с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, и членов ЕВС (Европейского вещательного союза - прим. ТАСС) в других странах транслировать это шоу в духе единства и объединения", - приводятся на сайте слова исполнительного директора конкурса Йона Ола Санда.

Специальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light во внеконкурсном формате отметит песни представителей 41 страны, которые были заявлены на смотр в 2020 году. "Шоу также намерено объединить артистов 2020 года из их стран по всей Европе для исполнения хита прошлого "Евровидения" с объединительным текстом, подходящим для текущей ситуации, в которой мы оказались", - отметили организаторы. Знаменитых участников прошедших конкурсов также пригласят принять участие с известными песнями, исполненными в знаковых европейских местах.

Ожидается, что шоу будет длиться около двух часов. Подробный список артистов и вещателей, которые будут его транслировать, организаторы огласят в ближайшие недели. Уже известно, что концерт будет показан на Youtube-канале "Евровидения".

"Евровидение" и коронавирус

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. Планировалось, что Россию на нем представит группа Little Big с песней Uno. 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.