{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Организаторы "Евровидения" проведут специальный концерт вместо конкурса

Шоу Eurovision: Europe Shine A Light во внеконкурсном формате отметит песни представителей 41 страны, которые были заявлены на смотр в 2020 году
Описание
© EPA-EFE/SANDER KONING

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году из-за коронавируса, 16 мая организуют специальное шоу с участием музыкантов, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов прошлых лет. Об этом сообщается на сайте конкурса.

"К сожалению, в этом году не будет песенного конкурса "Евровидение". Взамен мы намерены объединить Европу 16 мая с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, и членов ЕВС (Европейского вещательного союза - прим. ТАСС) в других странах транслировать это шоу в духе единства и объединения", - приводятся на сайте слова исполнительного директора конкурса Йона Ола Санда.

Специальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light во внеконкурсном формате отметит песни представителей 41 страны, которые были заявлены на смотр в 2020 году. "Шоу также намерено объединить артистов 2020 года из их стран по всей Европе для исполнения хита прошлого "Евровидения" с объединительным текстом, подходящим для текущей ситуации, в которой мы оказались", - отметили организаторы. Знаменитых участников прошедших конкурсов также пригласят принять участие с известными песнями, исполненными в знаковых европейских местах.

Ожидается, что шоу будет длиться около двух часов. Подробный список артистов и вещателей, которые будут его транслировать, организаторы огласят в ближайшие недели. Уже известно, что концерт будет показан на Youtube-канале "Евровидения".

"Евровидение" и коронавирус

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. Планировалось, что Россию на нем представит группа Little Big с песней Uno. 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа"Евровидение-2020"
Реклама на ТАСС
Электронный ресурс по наследию Пустозерска создадут в Ненецком АО в 2020 году
Пособие будет включать в себя сказки, былины, песни, информацию о жизни, быте, традициях и костюмах жителей побережья Нижней Печоры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС