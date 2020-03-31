Конкурс молодых композиторов "Партитура" объявил первых победителей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Авторы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Казани стали победителями первого всероссийского конкурса молодых композиторов "Партитура". Итоги голосования экспертного совета в семи номинациях сообщили ТАСС во вторник в оргкомитете конкурса.

"Конкурс "Партитура" - самый масштабный из проводившихся в современной России конкурсов молодых композиторов - подвел итоги голосования и назвал имена победителей конкурса в семи номинациях", - сказали в оргкомитете, отметив, что победителей ждут денежные призы в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, их произведения будут изданы в сборнике партитур, записаны на студии звукозаписи и изданы на диске, отправлены в музыкальные библиотеки и учебные заведения по всей стране.

Победителем в номинации "Симфоническое произведение крупной формы" стал москвич Игорь Холопов с фантазией для симфонического оркестра "Урок", в малой форме лучшей признана работа Анны Поспеловой (Москва) Equilibrio. Приза в категории "Оперная музыка или музыка оперетты" удостоен другой представитель столицы Алексей Чернаков с одноактной оперой "Вещий сон".

Житель подмосковной Балашихи Андрей Бесогонов победил в категории "Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром" с "Концертом для фагота и симфонического оркестра", москвич Артем Пысь - в номинации "Эстрадно-симфоническое произведение" с сочинением "В присутствии любви и смерти". Лучшую киномузыку, по мнению экспертов, представил на конкурс Мурат Кабардоков из Санкт-Петербурга, это сочинение к фильму "Человек с киноаппаратом". В номинации "Балетная музыка" победу одержала Анастасия Костюкова из Казани с произведением "По ту сторону зеркала".

Конкурс "Партитура", призванный поддержать молодых композиторов до 35 лет, впервые провел Фонд развития современного искусства в партнерстве с Московским государственным академическим симфоническим оркестром (МГАСО) под управлением Павла Когана при поддержке Фонда президентских грантов.

Для участия в конкурсе композиторы должны были предоставить свои произведения продолжительностью от 10 до 20 минут в виде партитуры, а также по возможности аудио- или видеозаписи анонимно, под коротким девизом. После этого отборочная комиссия конкурса определила 35 лауреатов, вошедших в шорт-лист конкурса. Лучших из лучших определил экспертный совет, в который вошли художественный руководитель и главный дирижер МГАСО Павел Коган, председатель совета Союза композиторов России Алексей Рыбников, глава правления союза Рашид Калимуллин и гендиректор организации Карина Абрамян, художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, композитор Петр Айду, музыкальный критик Петр Поспелов, основатель "Студии новой музыки" Владимир Тарнопольский и другие.