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Третьяковка впервые опубликовала полный фотоархив выставок

В сервисе "Коллекции" от "Яндекса" представлены фотографии 47 экспозиций
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Фотоархив выставок Государственной Третьяковской галереи впервые опубликован в полном объеме, его можно увидеть в "Яндекс.Коллекциях", где представлены фотографии 47 экспозиций.

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Третьяковская галерея, как и остальные федеральные учреждения культуры, закрыта в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. В это время учреждения культуры стараются усилить свое присутствие онлайн, запуская различные проекты - от лекций и экскурсий до прямых эфиров и образовательных мероприятий.

"Это проекты Третьяковской галереи с 2015 года по настоящее время. Пользователи увидят фотографии самых знаменитых выставок последних лет, например, Архипа Куинджи, Василия Верещагина и нынешней выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Многие фотографии опубликованы впервые. Например, снимки выставки Валентина Серова можно увидеть только в "Яндекс.Коллекциях", - пояснили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

В Третьяковской галерее говорят, что планируют пополнять фотоколлекцию. "Фотоархив Третьяковской галереи на "Яндексе" - это возможность вспомнить любимые выставки или увидеть их впервые. А также источник вдохновения для дизайнеров, архитекторов и поле исследований для кураторов и искусствоведов", - отметил представитель галереи, чьи слова приводят в пресс-службе.

Ранее Третьяковская галерея запустила проект #ТретьяковкаДома - это онлайн лекции научных сотрудников музея, экскурсии по постоянной экспозиции Третьяковской галереи, концерты и кинопоказы. Также у галереи есть проект "Лаврус" - просветительский онлайн-ресурс об искусстве, культуре и истории через призму русского искусства и коллекции Третьяковской галереи.

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