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Показы недели моды Mercedes-Benz пройдут онлайн 4 и 5 апреля

Зрители могут посмотреть трансляции на сервисе Megogo и платформе Aizel.ru

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Показы российских дизайнеров Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут 4 и 5 апреля в онлайн-формате на медиасервисе Megogo и платформе Aizel.ru. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Megogo.

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Ранее Национальная палата моды отменила мероприятия Недели моды с участием зрителей, которые должны были состояться с 31 марта по 4 апреля.

"4 и 5 апреля новые коллекции представят как молодые, так и уже известные дизайнеры. Мероприятие впервые пройдет полностью в digital-формате. Решение разработано для поддержки дизайнеров и модных домов в условиях пандемии", - сообщили в пресс-службе.

Зрители увидят видеопрезентации российских брендов, специально подготовленные для MBFW Russia. Материалы, посвященные новым коллекциям будут появляться на сайте недели моды в течение всего апреля.

По словам президента Национальной палаты моды Александра Шумского, даже минимальная рабочая группа для организации одной трансляции - это 10-15 человек, включая моделей, визажистов, операторов и других.

"В сегодняшней ситуации лучшее, что модная индустрия может сказать миру, - это #stayhome, оставайтесь дома, будьте ответственными. Наше онлайн-мероприятие подготовлено полностью дистанционно", - цитируют его слова в пресс-службе.

Мероприятия международной программы были перенесены на следующий сезон.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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