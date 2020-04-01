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Российский мультсериал "ПинКод" будут транслировать на зарубежном канале Da Vinci TV

Первые трансляции запланированы на 16 мая 2020 года

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Научно-познавательный спин-офф российского мультсериала "Смешарики" под названием "ПинКод", который рассказывает о мире инноваций и технологий, в мае начнут транслировать на канале Da Vinci TV и платформе Da Vinci Kids на территории Польши, Азии, Африки, Турции и ряда других стран, сообщает в среду пресс-служба группы компаний "Рики", являющейся правообладателем бренда "Смешарики".

"Берлинская компания Da Vinci Media приобрела неэксклюзивные ТВ- и VOD-права на вещание в течение пяти лет 104-х эпизодов анимационного сериала "ПинКод" на канале Da Vinci TV и VOD-платформе Da Vinci Kids. Первые трансляции запланированы на 16 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, мультфильм будут транслировать на территории Польши, Азии, Ближнего Востока, Африки, Греции и Турции, а также России и стран СНГ. Научно-познавательный спин-офф сериала "Смешарики" знакомит детей с миром инноваций, технологий и открытий. Явления науки и техники в мультфильме объясняются через исследования и эксперименты.

"Замечательно, что "ПинКод" будет транслироваться на такой масштабной территории для детей и семей, которые интересуются наукой и в то же время хотят весело проводить время", - сказала руководитель международного развития бизнеса и продаж группы компаний "Рики" Валерия Коротина, чьи слова привели в пресс-службе.

Компания Da Vinci Media транслирует развлекательно-образовательный контент для детской аудитории 6-12 лет на канале Da Vinci TV и платформе Da Vinci Kids. Канал вещает 18 языках и доступен более 40 млн абонентов в 100 странах мира.

Ранее ГК "Рики" сообщала, что мультфильмы "Смешарики" и "ПинКод" появятся в апреле на арабском стриминговом сервисе Noorplay.

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