Конкурс Grand Piano Competition под руководством Мацуева перенесли на август

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Третий Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition под художественным руководством народного артиста России Дениса Мацуева перенесен с конца апреля на август 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба Московской филармонии.

Конкурс должен был пройти в Москве с 30 апреля по 5 мая. "В связи c неблагоприятной эпидемиологической обстановкой провести конкурс в мае не представляется возможным, поэтому оргкомитет конкурса совместно с Московской филармонией приняли решение перенести его на последнюю декаду августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы продлили прием заявок на участие до 1 июля. "Мы понимаем, что в эти непростые дни у многих не было возможности сделать запись своего выступления и подготовить необходимые документы", - пояснили они. Уже поданные заявки - а их 79 из 17 стран мира - останутся действительными, уточнили в филармонии.

В конкурсе принимают участие пианисты в возрасте до 16 лет, жюри по видеозаписям определяет не более 15 лучших, которые допускаются к двум очным турам: с сольной программой (I тур) и в сопровождении симфонического оркестра (II тур).