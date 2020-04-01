{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Конкурс Grand Piano Competition под руководством Мацуева перенесли на август

Организаторы продлили прием заявок на участие до 1 июля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Третий Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition под художественным руководством народного артиста России Дениса Мацуева перенесен с конца апреля на август 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба Московской филармонии.

Конкурс должен был пройти в Москве с 30 апреля по 5 мая. "В связи c неблагоприятной эпидемиологической обстановкой провести конкурс в мае не представляется возможным, поэтому оргкомитет конкурса совместно с Московской филармонией приняли решение перенести его на последнюю декаду августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы продлили прием заявок на участие до 1 июля. "Мы понимаем, что в эти непростые дни у многих не было возможности сделать запись своего выступления и подготовить необходимые документы", - пояснили они. Уже поданные заявки - а их 79 из 17 стран мира - останутся действительными, уточнили в филармонии.

В конкурсе принимают участие пианисты в возрасте до 16 лет, жюри по видеозаписям определяет не более 15 лучших, которые допускаются к двум очным турам: с сольной программой (I тур) и в сопровождении симфонического оркестра (II тур).

Теги
РоссияМацуев, Денис ЛеонидовичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Российский мультсериал "ПинКод" будут транслировать на зарубежном канале Da Vinci TV
Первые трансляции запланированы на 16 мая 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС