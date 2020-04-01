Сериал "Эпидемия" вошел в рейтинг Fresh TV Fiction

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский сериал "Эпидемия" Павла Костомарова включили в рейтинг Fresh TV Fiction швейцарской исследовательской компании The WIT, который выделяет наиболее заметные международные проекты. Презентация состоялась на международном рынке контента MIPTV Online+, сообщает пресс-служба компании "Экспоконтент".

Традиционно крупнейший международный рынок контента MIPTV проводится в Канне, но в этом году из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате. Параллельно с MIPTV должен был состояться фестиваль CanneSeries, но организаторы перенесли его на октябрь.

"1 апреля российский сериал производства Premier Studios "Эпидемия", рассказывающий о пандемии смертельного вируса, был отобран в онлайн-конференцию Fresh TV Fiction, организованную международной исследовательской компанией The Wit и ее главой Вирджинией Мауслер. Ежегодно The WIT отбирает самые яркие и оригинальные сериалы со всего света для эксклюзивной сессии Fresh TV на крупнейших международных рынках аудиовизуального контента MIPTV и MIPCOM в Каннах", - рассказали в пресс-службе.

Мировая премьера драматического сериала "Эпидемия" по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" состоялась в 2019 году на основном конкурсе международного фестиваля CanneSeries во Франции. Роли в картине исполнили Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак. В России проект показали осенью на платформе Premier.

"Сериал "Эпидемия", созданный задолго до пандемии коронавируса, очень точно предугадал контекст, в котором мы все оказались, хотя история, характеры и выбор, с которым сталкиваются герои, были актуальны и в момент выхода "Эпидемии" на экраны - просто сейчас они зазвучали еще острее для зрителей в любой стране мира", - сказала гендиректор компании "Экспоконтент" Александра Модестова, чьи слова привели в пресс-службе.