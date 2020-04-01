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Премьера фантастического фильма "Спутник" Егора Абраменко состоится онлайн

Мировая премьера фильма должна была пройти в рамках ежегодного кинофестиваля Tribeca Film Festival в Нью-Йорке

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Премьеру фантастического триллера "Спутник" Егора Абраменко перенесли в онлайн-пространство из-за ситуации с распространением коронавируса, его покажут одновременно на трех платформах 23 апреля, сообщает пресс-служба проекта.

"Для всех участников киноиндустрии сейчас не самое простое время, но самое главное - наш зритель, для которого мы снимаем кино. "Спутник" - один из самых интересных и зрелищных проектов наших компаний, поэтому с коллегами и партнерами мы приняли решение пойти по нестандартному пути - не переносить кинотеатральный релиз, а сделать премьеру сейчас в онлайн-кинотеатрах, чтобы его смогли посмотреть зрители по всей стране", - сказал продюсер картины Федор Бондарчук, чьи слова привели в пресс-службе.

Премьера картины состоится 23 апреля одновременно в онлайн-кинотеатре more.tv, видеосервисе Wink и онлайн-кинотеатре ivi. Как уточнили в пресс-службе, кинотеатрельный релиз фильма планировался на апрель, но, в связи с указом о закрытии кинотеатров из-за распространения коронавируса, создатели решили не откладывать выход "Спутника" на неопределенный срок.

Ранее на сайте правительства были опубликованы решения по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, согласно которым вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Мировая премьера фильма "Спутник" должна была пройти в рамках ежегодного кинофестиваля "Трайбека" (Tribeca Film Festival) в Нью-Йорке, но организаторы приняли решение отложить смотр на неопределенный срок из-за ситуации с пандемией.

Действие картины разворачивается в СССР в 1983 году. Страна празднует возвращение на землю советского космического аппарата, но от людей скрывают, что выжил лишь один космонавт. Факты указывают на то, что в полете он столкнулся с новой формой жизни. Загадку случившегося предстоит разгадать нейрофизиологу Татьяне Климовой. Роли в триллере исполнили Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук и другие.

Теги
РоссияБондарчук, Федор Сергеевич
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