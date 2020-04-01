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Земфира впервые за полтора года выпустила песню

Композиция называется "Крым"
Земфира Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Земфира
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Земфира в среду опубликовала на своем YouTube-канале, а также на цифровых сервисах песню "Крым". Композиция стала первой за полтора года официально обнародованной записью певицы.

В трехминутном треке Земфире аккомпанируют гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер.

Предыдущий сингл - "Джозеф", написанный на отрывки из двух стихотворений Иосифа Бродского "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам", - был представлен в сентябре 2018 года. В ноябре 2019 СМИ сообщили, что певица исполнила на фестивале в Дубае две новые песни - Abuse и Goodbye, но официально они до сих пор не изданы.

Земфира Рамазанова - российская рок-певица, музыкант и композитор. На протяжении карьеры многие из ее песен попадали на первые строчки музыкальных чартов России, включая такие композиции, как "Ариведерчи", "Искала", "Трафик", "Прогулка", "Мы разбиваемся" и "Без шансов". Последний студийный альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году. В 2016 году в ходе гастрольного тура "Маленький человек" был записан концертный альбом Земфиры.

Теги
Россия
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