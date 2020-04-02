Стал известен шорт-лист Международной Букеровской премии

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Писатели из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии вошли в "короткий список" Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. Об этом было объявлено в четверг в Лондоне.

"Это странные времена, наполненные неопределенностью по поводу нашего будущего, когда наши жизни столь неожиданно изменились. Но даже в этот необычный момент мы подтверждаем то, что является самым важным для всех нас, что позволяет нам выйти из изоляции навстречу друг другу", - заявил председатель жюри Тод Ходжкинсон в выступлении, которое транслировалась на сайте премии и в ее аккаунтах в социальных сетях. Из-за пандемии коронавируса традиционное оглашение финалистов премии было отменено.

По словам Ходжкинсона, произведения, попавшие в "короткий список" помогают читателям "преодолевать все нынешние сложности, позволяя погрузится в выдуманные в их полноте жизни, которые наполнены неувядающим очарованием".

В числе претендентов на получение премии, в частности, оказалась японская писательница Йоко Огава, которая у себя на родине стала обладательницей всех национальных литературных наград. Жюри выделило ее роман "Полиция памяти" (The Memory Police).

Всего отбор велся из списка в 124 книги, переведенные с 30 языков. "Длинный список" был опубликован в конце февраля и включал в себя работы 13 авторов. Обладатель премии за 2020 год будет назван 19 мая.

Букеровская премия, основанная в 1969 году, ежегодно присуждается писателям стран бывшего Британского Содружества. В свою очередь Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии составляет £50 тыс. ($63 тыс.), который будет разделен между писателем-победителем и переводчиком.