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В Крыму началась регистрация на молодежный форум "Таврида"

В этом году ключевой темой образовательной программы форума станут те изменения, которые произошли в индустриях культуры и искусства в связи с пандемией

ТАСС, 2 апреля. Молодые деятели культуры с четверга могут подавать заявки на участие в форуме "Таврида", ключевой темой которого станет влияние нового коронавируса на искусство. Об этом сообщила пресс-служба организаторов форума.

"2 апреля открылась регистрация участников и волонтеров на ежегодный форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида". В 2020 году проведение форума планируется с 1 июня по 10 октября. В связи со сложившейся ситуацией распространения коронавируса даты проведения форума могут быть изменены", - говорится в сообщении.

Как отметили организаторы, в этом году ключевой темой образовательной программы форума станут те изменения, "которые произошли в индустриях культуры и искусства в связи с пандемией". "Как вирус повлиял на сферу, какие новые технологии привнес, почему мир креативных индустрий уже не будет прежним. Эти темы станут сквозными для всех творческих антишкол, которые запланированы на "Тавриде" в сезоне 2020", - отмечается в пресс-релизе.

К участию в форуме допускаются деятели культуры и искусства в возрасте от 18 до 35 лет. После подачи заявки кандидатам необходимо выполнить творческое задание, которое поможет определить уровень их профессиональных компетенций, отмечается в сообщении. "Как вы знаете, сейчас во всем мире приостановлена, отменена или переведена в онлайн-форматы деятельность музеев, концертных площадок и даже образовательных учреждений. Мы верим в то, что ситуация стабилизируется. А пока всем особенно важно заботиться о здоровье и соблюдать меры предосторожности. Обращаясь к творчеству и искусству в эти дни, мы находим источник оптимизма. Давайте верить в лучшее, искать духовную поддержку в нетленных смыслах нашего культурного достояния", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. К 2022 году ожидается создание круглогодичного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида".

Теги
РоссияКрым
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