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Бекмамбетов поставит спектакль с Хабенским в Театре наций

Худрук театра Евгений Миронов назвал эту постановку "удивительным проектом"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Режиссер Тимур Бекмамбетов поставит на сцене московского Театра наций спектакль "Ходжа Насреддин", главную роль в котором исполнит Константин Хабенский. Об этом в четверг в прямом эфире официального профиля театра в Instagram сообщил художественный руководитель театра Евгений Миронов.

"Есть один удивительный проект, который я впервые объявляю в прямом эфире: Тимур Бекмамбетов будет ставить спектакль "Ходжа Насреддин" с Константином Хабенским", - сказал он.

Как рассказал Миронов, театр также готовится представить постановку "Страсти по Фоме" Евгения Марчелли по повести Федора Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели". Роли в постановке исполнят Авангард Леонтьев, Ольга Волкова и другие актеры.

По словам худрука, на данный момент Олег Долин репетирует спектакль "Лекарь поневоле" для малой сцены. К 9 мая запланирована поэтическая композиция Дмитрия Сердюка, в этом спектакле впервые на сцену Театра наций выйдет народная артистка РФ Наталья Тенякова.

Миронов поделился, что временно приостановлены репетиции спектакля "Мастер и Марагарита" французского режиссера Робера Лепажа. Роль Маргариты в постановке играет Чулпан Хаматова.

Теги
Бекмамбетов, Тимур НуруахитовичМиронов, Евгений ВитальевичХабенский, Константин Юрьевич
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