Театр наций планирует осенью представить спектакль о Михаиле Горбачеве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьера спектакля о первом президенте СССР Михаиле Горбачеве и его супруге Раисе Максимовне в Театре наций запланирована на сентябрь 2020 года. Об этом художественный руководитель театра Евгений Миронов сообщил в четверг в прямом эфире официального профиля театра в Instagram.

"Премьера спектакля [о Горбачеве] должна была быть в мае, я надеюсь, что она будет в сентябре", - сказал он. Постановку осуществляет латвийский режиссер Алвис Херманис. Главные роли играют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

Как отметил Миронов, авторов постановки заинтересовали, прежде всего, отношения Михаила Сергеевича и его жены. "Горбачев из села Привольного Ставропольского края, она сибирячка. Какие были у них родители? Это послевоенное детство, потом 1960-е годы, поступление в Университет имени Ломоносова <…> Как они познакомились, что они были друг для друга, как их отношения повлияли на развитие каких-то событий", - рассказал артист.

По словам Хаматовой, спектакль не касается поступков Горбачева на посту первого и единственного президента СССР. "Так, сейчас складывается драматургия этой истории, что все поступки, когда Горбачев был у власти, мы их принципиально не трогаем, потому что они очень неоднозначные. Мы не имеем морального права это показывать однобоко", - поделилась актриса в прямом эфире.