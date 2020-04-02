Премьеру "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом отложили на декабрь

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьера кинофильма "Топ Ган: Мэверик", которая должна был состояться 24 июня, перенесена на декабрь из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление американской киностудии Paramount Pictures.

Конкретную дату релиза кинофильма агентство не приводит.

Фильм является сиквелом кинокартины "Лучший стрелок" (Top Gun, 1986). Съемками руководил режиссер Джозеф Косински. В число актеров вошли Том Круз, Дженнифер Коннелли, Майлз Теллер, Глен Пауэлл и другие.