Пиотровский: сотрудники Эрмитажа дистанционно следят за сохранностью экспонатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Государственного Эрмитажа, который с 18 марта временно приостановил прием посетителей на фоне ситуации с коронавирусом, продолжают следить за сохранностью музейных экспонатов, находясь в режиме удаленной работы из дома. Об этом в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" в четверг рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Первая миссия [по отношению к музею] - это безопасность, и безопасность обеспечивается нашей службой безопасности и национальной гвардией. Вторая задача - это хранение, учет, контроль, и все остальное, это музейные главные задачи. Они обеспечиваются той же службой безопасности, которая ежедневно несколько раз в день проходит с камерами весь музей и, так сказать, фиксирует с помощью находящихся дома сотрудников, как все находится на месте - печати и все остальное", - рассказал Пиотровский.

В сообщении на сайте Эрмитажа, опубликованном в четверг, отмечается, что часть фотоматериалов и видеозаписей, которые ведет служба безопасности, разрешено выкладывать в открытый доступ с удаленными комментариями научных сотрудников музея. Пиотровский отметил, что "каждый день с 10:30 до 18 [часов] Эрмитаж работает онлайн", в музее проходят виртуальные экскурсии в разных форматах. По его словам, они "представляют совершенно уникальные вещи, которые обычно никто не видит или не добирается до них".

Отвечая на вопрос о том, чему может научить нынешняя ситуация с ограничениями на фоне угрозы распространения коронавируса, Пиотровский сказал, что общество и музеи оказались "не сильно готовы к бесконтактному общению". "Многое пришлось делать. Мы уже учимся и научимся. А вот, научившись, мы, уже выйдя из этого, поймем, как важны по-настоящему контакты между людьми и контакты прямые между людьми и музеем", - сказал он.