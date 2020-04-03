Диана Арбенина и "Ночные снайперы" выступят онлайн с новыми песнями

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Рок-группа "Ночные снайперы" и ее лидер Диана Арбенина 6 апреля дадут онлайн-концерт в поддержку тех, кто соблюдает режим самоизоляции в период пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба платформы "Яндекс.Эфир".

"6 апреля в 20:00 мск Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" выступят с эксклюзивным онлайн-концертом в "Яндекс.Эфире". Музыканты представят программу "Выжить вопреки", - рассказали организаторы. - В музыкальной программе с говорящим названием будут исполнены хиты легендарной группы. Кроме того, музыканты планируют представить слушателям новые композиции - концертные премьеры песен "Казино" и "Гопник".

Трансляция будет вестись из домашней студии группы.

По признанию Арбениной, длительное пребывание дома, на которое вынудило распространение коронавируса, ей непривычно. "Дом в шоке, видя меня каждый день. Я музыкант с 26-летним стажем, без опыта быть дома", - цитирует ее пресс-службе.

По ее словам, нельзя думать, что жизнь остановилась. "Она продолжается и по-прежнему стоит того, чтобы ценить каждый подаренный нам день. Нельзя поддаваться панике. Только трезвый рассудок в состоянии адекватно оценить происходящее и работать с ним. Нельзя оставить за скобками любовь. Она камертон наших душ, которые сейчас как никогда нуждаются в защите. Будьте здоровы", - пожелала Арбенина.

Группа "Ночные снайперы" создана в 1993 году. Бессменным автором песен и солисткой коллектива является Диана Арбенина. Популярность пришла к "Ночным снайперам" в начале 2000-х с выходом альбома "Рубеж" и благодаря попаданию песни "31-я весна" в радиоротацию. К настоящему моменту "Снайперы" записали более десятка номерных альбомов.

О пандемии

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.