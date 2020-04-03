Группа Little Big даст онлайн-концерт

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" с композицией Uno, 11 апреля выступит с концертом в "Яндекс.Эфире". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба сервиса.

"В "Яндекс.Эфире" пройдет онлайн-концерт одной из самых драйвовых отечественных групп - Little Big, - сообщили в компании. - Подключиться к безумного рейву, оставаясь дома, может каждый уже 11 апреля в 20:00".

В "Яндексе" отметили, что для онлайн-концерта в условиях, когда обычные выступления невозможны из-за режима самоизоляции на фоне распространения коронавируса, группа подготовила особенную программу.

Участники группы Little Big были выбраны Первым каналом, чтобы представить Россию на конкурсе "Евровидение" в мае в Нидерландах. 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за коронавируса.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 380 млн пользователей. Ролик на песню Uno для "Евровидения" стал самым популярным среди записей предполагаемых участников этого года, на сегодняшний день его просмотрели около 57 млн раз.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.