Новый канал "Мосфильм. Золотая коллекция" запустят 1 сентября

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Новый телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" будет доступен зрителям с 1 сентября 2020 года. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ВГТРК.

"1 сентября начинает вещание новый телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" - совместный проект медиахолдинга ВГТРК и крупнейшего российского киноконцерна "Мосфильм" войдет в группу каналов "Цифровое телевидение", дочернюю компанию ВГТРК и ПАО "Ростелеком", - рассказали в пресс-службе.

Главным редактором канала назначен Александр Нечаев, заместитель генерального директора ВГТРК. Основу сетки составят более 1 тыс. картин советской и российской классики "Мосфильма", среди которых "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Джентльмены удачи", "Девчата", "Служебный роман", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит".

В эфире появится современное масштабное кино и блокбастеры, созданные при участии ВГТРК. Это "Движение вверх", "Легенда №17", "Т-34", "Салют-7", "Экипаж" и другие проекты телеканала "Россия".

Канал будет доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов России. Его распространением займется "Сигнал Медиа", входящая в ГК "Цифровое Телевидение". Запланированный технический охват составит 25 млн телевизионных домохозяйств, целевая аудитория - 35+.