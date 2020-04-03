Изоизоляция: новый флешмоб для скучающих на карантине

Этот флешмоб в Twitter запустил музей "Гетти" — самый крупный художественный музей на Западном побережье США. Они и сами повторили несколько картин, используя подручные средства: клюшку, пустую банку из-под кока-колы, старый картон или постельное белье.

Флешмоб быстро разошелся по Сети и добрался до России, где пользователи выкладывают свои работы под ироничным хештегом #изоизоляция. Мы собрали для вас несколько самых интересных постов.