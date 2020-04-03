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Пандемия коронавируса нового типа

Изоизоляция: новый флешмоб для скучающих на карантине

© REUTERS/Nora Savosnick
Оказавшись запертыми в четырех стенах, люди придумывают для себя самые разные развлечения. Например, пробуют повторить произведение любимого художника

Этот флешмоб в Twitter запустил музей "Гетти" — самый крупный художественный музей на Западном побережье США. Они и сами повторили несколько картин, используя подручные средства: клюшку, пустую банку из-под кока-колы, старый картон или постельное белье. 

Флешмоб быстро разошелся по Сети и добрался до России, где пользователи выкладывают свои работы под ироничным хештегом #изоизоляция. Мы собрали для вас несколько самых интересных постов. 

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Миниатюра по версии картины Перроно "Девочка с котенком" в рамках #изоизоляция представляет "Девушку с котом". P.S. у меня изоляция проходит сложно, но из любви к искусству дарю вам этот шедевр. _________ #изоизоляция #тамбовка #тамбовскийрайон #изо #искусство #коллаж #живопись #перроно #девочкаскотенком #девушкаскотом #юмор #коронавирус #самоизоляция #творчество #учительотдыхает #учителятожелюди #шотландец #татьянаярушина

A post shared by ✍Татьяна Ярушина✍ (@t_yarusha) on

 

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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