Изоизоляция: новый флешмоб для скучающих на карантине

Этот флешмоб в Twitter запустил музей "Гетти" — самый крупный художественный музей на Западном побережье США. Они и сами повторили несколько картин, используя подручные средства: клюшку, пустую банку из-под кока-колы, старый картон или постельное белье.
We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.— Getty (@GettyMuseum) March 25, 2020
Choose your favorite artwork
Find three things lying around your house⠀
Recreate the artwork with those items
And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V
Флешмоб быстро разошелся по Сети и добрался до России, где пользователи выкладывают свои работы под ироничным хештегом #изоизоляция. Мы собрали для вас несколько самых интересных постов.
View this post on Instagram
М.С.Павлова. Дуэт. Подпишись. #изоизоляция #изоляция #funny #funnykids #funnywomen #inlove #fashion #kidsmodels #kidsmakeup #kidswear #cosplayphotography #cosplaymakeup #cosplayphoto #cosplaykids #одинводин #точьвточь #лучшедома40 #детикаиедети #детицветыжизни #детидома #children #artrecreation #tussenkunstenquarantaine #covidclassics #косплей #мойпупсик#народноетворчество #art #darinafunny
View this post on Instagram
Ну я не могла этого не сделать Как я вам в образе Северной Моны Лизы?) На самом деле, это безумно сложно! Спасибочки моей маме, которая поддерживает все мои безумные идеи Ещё я в качестве заднего фона использовала чёрный квадрат Малевича, так что это косплей сразу на два произведения искусства #изоизоляция #Вермеер #девушкасжемчужнойсерёжкой
View this post on Instagram
Миниатюра по версии картины Перроно "Девочка с котенком" в рамках #изоизоляция представляет "Девушку с котом". P.S. у меня изоляция проходит сложно, но из любви к искусству дарю вам этот шедевр. _________ #изоизоляция #тамбовка #тамбовскийрайон #изо #искусство #коллаж #живопись #перроно #девочкаскотенком #девушкаскотом #юмор #коронавирус #самоизоляция #творчество #учительотдыхает #учителятожелюди #шотландец #татьянаярушина