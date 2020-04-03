В Петербурге запустили виртуальные экскурсии по городским достопримечательностям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга и социальная сеть "ВКонтакте" запустили совместный проект виртуальных экскурсий с эффектом присутствия по знаковым городским достопримечательностям. Первым объектом, который теперь можно исследовать в формате 360-градусной панорамы, стал Исаакиевский собор, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета.

"Совместный проект Комитета по культуре Санкт-Петербурга и "ВКонтакте" позволит не только получить эстетическое удовольствие от панорам Исаакиевского собора, но также ознакомиться с историей и современной жизнью ведущего музейного комплекса. В рамках развития проекта планируется создание цифровых копий других знаковых культурных локаций Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении комитета.

Онлайн-тур по Исаакиевскому собору, который доступен через специальное мини-приложение "Виртуальные экскурсии", представили в день 195-летия со дня утверждения окончательного проекта храма авторства Огюста Монферрана. Все желающие могут удаленно изучить интерьеры собора в высоком качестве, а также оказаться в локациях, обычно недоступных для посетителей.

"Виртуальный тур проходит в свободном формате - каждый из удаленных посетителей сам решает, куда ему направиться, ориентируясь по карте и названиям текущих локаций. Для каждой из точек предусмотрена информационная справка с историческими фактами", - рассказали в комитете. В числе опций также возможность подняться на колоннаду и балюстраду собора, которые входят в число самых популярных объектов среди гостей города. "Проект особенно актуален и востребован сегодня, во время режима всеобщей самоизоляции", - добавили в комитете.

Отмечается, что съемки собора проходили летом прошлого года; фотограф проекта Максим Густарев является участником программы поддержки талантливых авторов "VK Talents".