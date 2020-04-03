{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге запустили виртуальные экскурсии по городским достопримечательностям

Первым объектом, ставшим доступным для онлайн-экскурсии в формате 360-градусной панорамы, стал Исаакиевский собор. В том числе для исследования открыты локации, обычно недоступные для посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга и социальная сеть "ВКонтакте" запустили совместный проект виртуальных экскурсий с эффектом присутствия по знаковым городским достопримечательностям. Первым объектом, который теперь можно исследовать в формате 360-градусной панорамы, стал Исаакиевский собор, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета.

На эту тему
В музей, театр, на концерт — онлайн. Как организовать свой досуг на карантине

"Совместный проект Комитета по культуре Санкт-Петербурга и "ВКонтакте" позволит не только получить эстетическое удовольствие от панорам Исаакиевского собора, но также ознакомиться с историей и современной жизнью ведущего музейного комплекса. В рамках развития проекта планируется создание цифровых копий других знаковых культурных локаций Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении комитета.

Онлайн-тур по Исаакиевскому собору, который доступен через специальное мини-приложение "Виртуальные экскурсии", представили в день 195-летия со дня утверждения окончательного проекта храма авторства Огюста Монферрана. Все желающие могут удаленно изучить интерьеры собора в высоком качестве, а также оказаться в локациях, обычно недоступных для посетителей.

"Виртуальный тур проходит в свободном формате - каждый из удаленных посетителей сам решает, куда ему направиться, ориентируясь по карте и названиям текущих локаций. Для каждой из точек предусмотрена информационная справка с историческими фактами", - рассказали в комитете. В числе опций также возможность подняться на колоннаду и балюстраду собора, которые входят в число самых популярных объектов среди гостей города. "Проект особенно актуален и востребован сегодня, во время режима всеобщей самоизоляции", - добавили в комитете.

Отмечается, что съемки собора проходили летом прошлого года; фотограф проекта Максим Густарев является участником программы поддержки талантливых авторов "VK Talents".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Новый канал "Мосфильм. Золотая коллекция" запустят 1 сентября
Основу сетки составят более 1 тыс. картин советской и российской классики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС