Итальянцы поддержали российский поэтический марафон к 75-летию Победы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Итальянцы присоединились к поэтическому марафону "75 строф о войне…", запущенному Красногорским филиалом Музея Победы. В акции принял участие Фабио Камилло, секретарь Агентства по сотрудничеству и обмену между Россией и Италией, сообщает пресс-служба Музея Победы в пятницу.

Фабио прочел отрывок из поэмы Ирины Ковалевой "Федор Полетаев". "Господин Камилло очень ответственно отнесся к предложению принять участие в проекте нашего музея, посвященному 75-летию Великой Победы. Фабио не только хорошо знаком с историей подвига национального героя Италии Федора Полетаева, но и в мае прошлого года был у нас в гостях вместе с внуком Героя - Федором Михайловичем Полетаевым", - рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко. Видеоролик можно посмотреть на странице музея в социальной сети Facebook.

Житель Алессандрии в переписке с музеем отметил, что в эти трудные времена пандемии именно Россия пришла на помощь Италии. "У россиян большое сердце", - написал Фабио. Также, как говорят в музее, в ближайшее время к проекту присоединится президент общества дружбы "Италия - СССР", экс-мэр Алессандрии Мара Сканьи.

"Поэтический марафон "75 строф о войне…" проходит онлайн в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Флешмоб призван еще раз напомнить о героической странице истории нашей Родины, хоть на несколько минут дать почувствовать дух того времени и передать это ощущение слушателям. Пропуская через себя строки военных авторов или создавая свои произведения, взрослые и дети не просто читают стихи, а вживаются в роль", - отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что присоединиться к акции "75 строф о войне…" может любой желающий независимо от возраста. Для этого нужно записать свое любимое стихотворение о Великой Отечественной войне и прислать на почту музея.