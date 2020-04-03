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Трансляции Эрмитажа на разных языках за две недели посмотрели 10 млн человек по всему миру

Музей организовал экскурсии на нескольких языках, включая английский, французский и китайский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Онлайн-трансляции экскурсий по залам и выставкам Государственного Эрмитажа за период временного закрытия музея из-за ситуации с коронавирусом посетили более 10 млн человек по всему миру. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

"В период с 17 марта по 2 апреля 2020 года Государственный Эрмитаж виртуально посетило более 10 000 000 человек. Мы очень рады, что Эрмитаж остается доступным даже во время карантина, и нам удается не расставаться с друзьями нашего музея из разных стран мира", - говорится в сообщении.

С середины марта Эрмитаж ежедневно публикует в социальных сетях подборку экскурсий, лекций, спектаклей в режиме онлайн, призывая пользователей вести "интеллигентную изоляцию".

Сотрудники Эрмитажа оперативно подготовили сюжеты о жизни музея, временных выставках, постоянных экспозициях, работе лабораторий. С помощью онлай-экскурсий пользователи получили возможность виртуально посетить Галерею костюма в Старой Деревне, жилые покои Зимнего дворца, Павильонный зал с часами "Павлин", Парадную анфиладу Зимнего дворца и другие залы в эрмитажных зданиях, посмотреть тематические лекции об искусстве Нидерландов, Франции, Италии.

Музей организовал экскурсии на нескольких языках, включая английский, французский и китайский. Первую онлайн-экскурсию, ориентированную на иностранцев, музей провел 26 марта на итальянском языке. Таким образом, музей выразил поддержку сотрудникам эрмитажного центра в Венеции и всем жителям Италии.

"Экскурсия вызвала колоссальный отклик: в день трансляции ее единовременно смотрели до 11 тысяч человек. Общее количество просмотров на текущий момент превысило 245 тысяч, и это число постоянно растет, зрители оставили более трехсот благодарственных комментариев", - отметили в пресс-службе. За проведение этой экскурсии Михаила Пиотровского поблагодарили министр культуры Италии Дарио Франческини и мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Многомиллионная виртуальная аудитория Мариинки

Без малого 9 млн человек уже посмотрели онлайн-трансляции еще одного знакового объекта культуры Санкт-Петербурга - Мариинского театра, сообщили в его пресс-службе. Учреждение проводит их уже на протяжении двух недель с момента своего временного закрытия для публики на фоне эпидемиологической ситуации. "Самым популярным спектаклем оказался балет "Конек-Горбунок" Щедрина в хореографии Алексея Ратманского, набравший за сутки 1,6 млн просмотров. Среди концертных программ наибольший интерес вызвали исполнение Второй и Пятой симфоний Чайковского под управлением Валерия Гергиева - эта трансляция собрала у экранов 1,4 млн зрителей - и торжественный Гала-концерт к открытию Мариинского-2, который транслировался в День театра (1,3 млн зрителей)", - рассказали в театре.

Отмечается, что в ближайшие дни Мариинский театр покажет онлайн еще ряд спектаклей и концертов из своего "золотого фонда": оперу Чайковского "Евгений Онегин" (2 апреля) и заключительный вечер цикла "Все симфонии Чайковского", где под управлением Валерия Гергиева прозвучат Третья и Четвертая симфонии композитора (3 апреля). В завершение недели театр представит события для семейного просмотра: симфоническую сказку Прокофьева "Петя и волк" с участием актрисы Ксенией Раппопорт в роли Чтеца (4 апреля) и балет-феерию Чайковского-Петипа "Спящая красавица" (5 апреля). Трансляции будут доступны для просмотра на платформе медиавещания Мариинки, на страницах театра в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", в тематических разделах VK "Смотрим дома" и ОК "Мы в театр". Опера "Евгений Онегин" и балет "Спящая красавица" можно будет также в онлайн-кинотеатре Okko; записи будут доступны для просмотра в течение суток.

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РоссияСанкт-Петербург
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