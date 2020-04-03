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"ВКонтакте" и "Одноклассники" покажут трансляции "Русских сезонов"

В программе на ближайшие дни, в частности, ледовый спектакль Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта"

Международный культурный проект "Русские сезоны" начинает серию трансляций лучших спектаклей в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Первый показ состоится 6 апреля, сообщила пресс-служба "ВКонтакте".

В программе на ближайшие дни: опера "Богема" Дж. Пуччини с участием артистов Мариинского театра, "Санктъ-Петербургъ Опера", театров "Зазеркалье" и "Мюзик-Холл", ледовый спектакль Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта", концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.

Следить за анонсами и эфирами можно в сообществах "Русских сезонов" в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Также трансляции появятся в тематическом разделе видео "Смотрим дома" и в разделе видео "Мы в театр".

Ранее соцсети поддержали акцию "День театра" и предоставили платформы для 12 театров, спектакли которых пришлось перенести в онлайн. Также в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" проходят трансляции лучших спектаклей Мариинского театра.

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры европейским зрителям. Он инициирован правительством России и Министерством культуры. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Теги
Россия
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