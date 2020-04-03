Продолжение фестиваля "Золотая маска" 2020 года отложено на неопределенный срок

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Организаторы театрального фестиваля "Золотая маска" 2020 года отменили показы всех спектаклей конкурсной программы на неопределенный срок в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса нового типа. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе "Золотой маски".

"Со всей очевидностью надо признать, что в сложившейся ситуации, в условиях распространения коронавирусной инфекции и в связи с принятыми мерами по борьбе с ней, возобновление в апреле показов спектаклей XXVI фестиваля "Золотая маска" невозможно. К большому нашему сожалению, продолжение фестиваля отложено на неопределенный срок", - отметили в пресс-службе.

При этом там же добавили, что "та огромная работа, которая была проделана в течение всего прошлого сезона экспертными советами, определившими список номинантов Национальной театральной премии, членами жюри, уже отсмотревшими более трети всех спектаклей - участников, самой дирекцией фестиваля, говорит о том, что "Золотая маска" 2020 года обязательно будет продолжена".

"Когда ситуация позволит российским театрам возобновить показы спектаклей, конкурсная программа "Золотой маски" обязательно возобновится. Возможно, какие-то постановки получится привезти в Москву, возможно, в какие-то города отправится жюри. Мы обязательно подведем итоги этого непростого года на торжественной церемонии вручения премии "Золотая маска", о точной дате проведения которой мы сообщим, когда планирование такого рода будет возможно", - заверили в пресс-службе "Золотой маски".

Ранее генеральный гендиректор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина сообщила ТАСС, что церемония награждения лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая маска - 2020" в самой почетной номинации - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" - перенесена с 27 марта на неопределенный срок.

Лауреаты основных номинаций премии определяются на фестивале "Золотая маска". В конкурсной программе 2020 года было заявлено 62 театра из 21 российского города. 26-я по счету церемония награждения лауреатов основных номинаций была запланирована на 15 апреля 2020 года.