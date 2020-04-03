Российские сериалы и мультфильмы покажут в Великобритании и Латинской Америке

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пять сериалов российского телеканала НТВ покажут в Латинской Америке, мультсериал "Тима и Тома" группы компаний "Рики" увидят зрители в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Соответствующие сделки отечественные производители заключили с международными дистрибьюторами в рамках рынка контента MIPTV Online+, сообщает пресс-служба компании "Экспоконтент", являющейся официальным представителей смотра в России.

Традиционно крупнейший международный рынок контента MIPTV проводится в Канне, но в этом году он состоялся в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

"В рамках питчинга MIPTV Drama Buyers Summit был показан сериал "Рикошет" от НТВ. <...> Во время MIPTV телеканал также объявил о том, что ведущая бразильская компания Encripta приобрела права на дистрибуцию пяти сериалов НТВ в Латинской Америке. В пакет вошли историческая драма "Декабристка", остросюжетный детектив "Оперетта капитана Крутова", приключенческий сериал "Пять минут тишины", а также сериалы "Невский" и "Мухтар. Новый след", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе канала, премьера остросюжетного детектива "Рикошет" состоится в эфире 6 апреля. Роли в картине исполнили Александр Устюгов, Екатерина Волкова и другие. По сюжету главный герой возвращается в родной город, где все считали его официально умершим, после 20-летнего отсутствия с новой внешностью и новыми документами. Он оказывается в центре криминальных событий и пытается изменить ситуацию.

Международными продажами российского проекта "257 причин, чтобы жить" режиссера Максима Свешникова займется немецкая компания Beta Film, которая приобрела права на дистрибуцию сериала на все территории, кроме США. Сериал вошел в основной конкурс фестиваля CanneSeries, который должен был пройти параллельно с MIPTV. Из-за ситуации с коронавирусом организаторы перенесли смотр на октябрь.

Британская компания Edutainment Licensing будет осуществлять дистрибуцию российского мультсериала "Тима и Тома" на телевидении, цифровых платформах, а также в школах и библиотеках Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и других странах мира. Также на рынке представили мультфильм "Зебра в клеточку" студии "Союзмультфильм". Его включили в секцию Curated Kids Content Showcase, которая объединяет наиболее перспективные для международной дистрибуции проекты.