В Железноводске фестиваль "Железная семейка" пройдет онлайн

ПЯТИГОРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Семейный спортивный фестиваль "Железная семейка" из-за угрозы распространения в стране и мире пройдет онлайн. Победителей выберут в конкурсах на лучший вид из окна, видеосовет от бабушки и семейном флешмобе, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе городской администрации.

как не поссориться с близкими, когда вы вместе 24/7

Не один дома: как не поссориться с близкими, когда вы вместе 24/7

"На ставропольском курорте объявили традиционный семейный спортивный фестиваль "Железная семейка", который в этот раз пройдет онлайн. Объявлен цикл веселых конкурсов, за победу в которых участников ждут ценные подарки и призы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, условия участия простые - лучший вид из окна, семейный флешмоб, видеосовет от бабушки, добрые истории про домашних любимцев. Всего 7 конкурсов, участвовать в которых можно дистанционно.

Отмечается, что в марте глава Железноводска Евгений Моисеев запустил челлендж #ЯдомаЖелезно, победитель которого получит смартфон от мэра.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.