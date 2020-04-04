"Гоголь-центр" перенес гастроли в Греции и Германии на осень

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" принял решение о переносе гастролей в Гамбурге и Афинах на осень. Представления были запланированы до летних театральных каникул, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

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"Гастроли спектакля "Барокко" в Гамбурге и гастроли спектакля "Мертвые души" в Афинах перенесены на осень", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, в планах театра также спектакль "Декамерон", показы которого должны были состоятся в марте, апреле и мае на сцене Deutsches Theater Berlin, и московская премьера в июне.

В четверг президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны сообщил, что режим нерабочих дней, ранее веденный для противодействия распространению нового коронавируса с 30 марта по 3 апреля, продлевается до 30 апреля.