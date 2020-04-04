Онлайн-проект "Доктор Чехов" театра "Современник" привлек зрителей разных стран

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов" Московского театра "Современник" заинтересовал зрителей разных стран, в числе которых Австрия, Испания, Турция, Германия, США, Италия и Чехия. Об этом сообщила ТАСС в субботу заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.

"Антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов", который театр "Современник" запустил 18 марта, смотрят русские и русскоязычные диаспоры в Австрии, Испании, Турции, Германии, США, Италии и Чехии, о чем свидетельствуют перепосты на страницы диаспор в соцсетях", - сказала Кузнецова.

"Кроме того, в последние дни в "Современник" обратились несколько педагогов за разрешением показывать видео проекта ученикам. Мы только "за" и будем очень рады, если кому-то поможем увлечься Чеховым", - отметила собеседница агентства.

Она напомнила, что начиная онлайн-проект "Доктор Чехов", театр объявил, что в момент, когда из-за эпидемии коронавируса введен запрет на публичные мероприятия, артистам "Современника" очень важно сохранить общение со своими зрителями. Каждый вечер в 19:00 мск, в момент начала спектакля, на официальных страницах театра будет появляться новое видео с рассказами Антона Павловича Чехова.

"В проекте уже выступили Владислав Ветров, Сергей Гармаш, Алена Бабенко, Анна Банщикова, директор театра Игорь Попов, Гарик Сукачев, Мария Аниканова, Иван Стебунов, Дарья Белоусова. В новых выпусках проекта "Доктор Чехов" примут участие художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков, Виктория Толстоганова, Василий Мищенко, Светлана Иванова и другие", - перечислила Кузнецова.

Она также сообщила, что 15 апреля запустят спецпроект, посвященный дню рождения "Современника". "Как известно, "Современник" родился в ночь с 15 на 16 апреля 1956 года: вечером 15 апреля "современниковцы" сыграли свой первый спектакль "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова, после чего состоялся диалог со зрителями", - напомнила завлит театра, добавив, что "детали спецпроекта, посвященного 64 дню рождения "Современника", будут объявлены позднее".