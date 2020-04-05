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Акция Пушкинского музея "Я покажу тебе музей" пройдет в онлайн-формате

Организаторы рассчитывают провести акцию вновь - в офлайн-режиме - уже после окончания карантина

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Восьмая акция "Я покажу тебе музей", во время которой в роли экскурсоводов и "правителей" музея выступят учащиеся Клуба юных искусствоведов (КЮИ), пройдет в воскресенье в онлайн-формате. После окончания карантина организаторы надеются провести акцию вновь - в офлайн-режиме, рассказала ТАСС руководитель направления "Пушкинский.Youth" Наталья Гомберг.

"Это мероприятие уже стало традицией, оно проходит пять лет. Сейчас оно состоится в восьмой раз, но мы нервничаем так же, как когда проводили его впервые и не знали, что получится. В этот раз мы впервые проведем его в онлайн-формате, но потом все равно сделаем офлайн", - рассказала Гомберг.

По ее словам, часть мероприятий акции и так планировалось провести онлайн, но из-за закрытия музея сейчас это пришлось делать в экстренном режиме. Обычно учащиеся КЮИ в этот день пробуют себя в роли экскурсоводов, администраторов и перевоплощаются в исторических персонажей: художников, правителей и создателей музея. Если обычно участники на целый день берут на себя управление музеем, то в этот раз в их власти окажутся страницы музея в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram и Twitter. Цель акции - помочь посетителям впервые заинтересоваться искусством или открыть для себя известные экспонаты с новой стороны, онлайн-формат этому не помешает.

"Я покажу тебе музей" - мероприятие, ключевая задача которого дать посетителям, гостям, друзьям, всем желающим увидеть музей как-то по-другому, а для кого-то это и возможность познакомиться с музеем впервые, потому что до этого он, может быть, стеснялся, опасался и думал, что музей это не для него", - отметила собеседница агентства.

 

Экскурсии, лекции и флешмобы

 

В день акции в музее обычно проходят экскурсии, короткие лекции, квесты и флешмобы. "И часть из этого переедет в виртуальный мир. Еще до 5 апреля мы предложили в наших социальных сетях посетителям подключаться к нашим флешмобам. Темой акции "Я покажу тебе музей" в этом сезоне ребята выбрали идею, что произведения искусства на самом деле, как люди, а люди - как произведения искусства", - рассказала Гомберг.

Так, молодежная команда музея запустила челлендж #ПY_живыекартины, предложив воссоздать дома из подручных материалов произведение искусства из экспозиции Пушкинского. В рамках другого флэшмоба #ПушкинскийMood интернет-пользователям предлагается выкладывать в соцсети экспонаты, которые выражают их эмоции по поводу ситуации в мире. Еще один из флешмобов, который Пушкинский музей запустил ранее - акция #скучаюпоПушкинскому, в ее рамках друзья и поклонники музея делятся личными историями о нем. К акции уже присоединились писательница Людмила Улицкая, художник Дмитрий Гутов, куратор Жан Юбер-Мартен и, конечно, свои истории расскажут и учащиеся КЮИ.

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