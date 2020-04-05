"Заражение" и "Джентльмены". Названы самые популярные фильмы для просмотра в самоизоляции

Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании "Мегафон", большинство россиян в режиме самоизоляции решили ознакомиться с новинками кинопроката. Популярностью пользовались фантастический боевик "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли, криминальная комедия "Джентльмены" Гая Ричи, российская картина "Отель "Белград" с Милошем Биковичем и триллер "Человек-невидимка" с Элизабет Мосс. Из сериалов зрители выбирали "Большую маленькую ложь", "Секс в большом городе" и "Ходячих мертвецов". Количество просмотров детского контента за месяц увеличилось на 40%.

Согласно указу президента России Владимира Путина, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей в целях профилактики коронавируса. Позднее глава государства в обращении к россиянам объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Боевик "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли и фантастический триллер "Заражение" Стивена Содерберга, стали лидерами зрительского интереса в первую неделю самоизоляции. Об этом ТАСС рассказали в российских онлайн-видеосервисах.

Пользователи услуг компании "Ростелеком" среди бесплатного контента выбирали мультфильм "Маша и Медведь", сериалы "Ходячие мертвецы" и "Друзья", обладателя "Золотой пальмовой ветви" и нескольких "Оскаров" - драму "Паразиты" Пон Чжун Хо, а заплатить были готовы, в частности, за "Джентльменов" Гая Ричи, "Вторжение" Федора Бондарчука, "Хищных птиц" Кэти Янь и "1917" Сэма Мендеса.

"Естественно, зрителей, сидящих дома, привлекают новинки кинопроката. Причем как те, что успели хорошо себя показать в кинотеатральном прокате в начале года, так и те, что стартовали в кино накануне закрытия кинотеатров и перебрались на цифровые платформы из-за эпидемии. Часть людей, возможно, откладывала поход в кино на того же Гая Ричи, Вина Дизеля или Элизабет Мосс. Для тех же, кто в принципе редко выбирался в кинотеатры в обычное время, ритм жизни в самоизоляции сместился. Ведь теперь не нужно ждать традиционное "окно" между кинотеатральным и цифровым релизом, поэтому эта категория зрителей смотрит ожидаемые новинки, не выходя из дома", - пояснил ТАСС кинокритик Тимур Алиев.

"Заражение" в тренде

Лидером в топе онлайн-кинотеатров Megogo и Okko стал фильм "Заражение" Стивена Содерберга о международной организации врачей, которая пытается противостоять распространению смертельного вируса, он также встречается в топах других сервисов. Как подчеркнул Алиев, в востребованности этой картины сейчас нет ничего удивительного.

"Фильм Стивена Содерберга - один из лучших на тему глобальной эпидемии. Многим людям в текущих условиях самоизоляции интересно посмотреть, как может развиваться ситуация дальше, и "Заражение" отлично удовлетворяет этот запрос. Поражают пророческие совпадения реальности и картины Содерберга. Как и в наше время, в фильме очагом распространения вируса стал рынок с продукцией из экзотических животных, расположенный в Китае. Совпадают и наставления медиков о карантине. Кино, конечно, рассказывает о схожем вирусе MEV-1 в сильно гипертрофированном варианте", - сказал собеседник агентства.

Картина "Заражение" вышла на экраны в 2011 году. Роли в ней исполнили Мэтт Деймон, Лоренс Фишберн, Джуд Лоу, Кейт Уинслет и другие известные актеры. Ранее пресс-служба "Кинопоиска" сообщила о том, что за последние две недели страницу фильма на сервисе просматривали в 50 раз чаще, чем в среднем в феврале.

Стали чаще смотреть ТВ

Пользователи стали в 2,4 раза больше покупать видеоконтент, а количество подписок на фильмы и сериалы увеличилось на 19%, рассказали ТАСС в пресс-службе "Билайн ТВ". Время за просмотром фильмов увеличилось на 42% с начала действия рекомендации властей по самоизоляции, а вот на просмотр телепередач зрители стали тратить его на 20% меньше.

"Общее время телесмотрения выросло на 10%. Заинтересованность в детском контенте, мистике и вестернах увеличилась в два раза. Интерес людей к мелодрамам, детективам и криминалу вырос на 60%. Самыми популярными жанрами на текущий момент являются фантастика, триллеры, приключения и мелодрамы", - пояснили в компании.

По мнению Алиева, просмотр кино и сериалов в жанре триллера, хоррора или фантастики в нынешней ситуации вполне закономерен. Он отметил, что актуальная новостная повестка психологически давит на людей, погружает в состояние беспомощности и растерянности, а подобные картины позволяют выпустить внутреннее напряжение, поскольку в них заложена "метафорическая иллюстрация коллективного бессознательного, глубинного страха".

По статистике МТС, абоненты телевизионных сервисов компании во второй половине марта провели за просмотром контента на 13% больше времени, чем в первой. Пользователи стали вдвое больше смотреть новостные программы и телеканалы, почти на четверть вырос интерес к каналам про хобби и увлечения и на столько же - к телемагазинам.

"На 15-20% вырос интерес к каналам с кино и сериалами, посвященным здоровью и семье. Наибольший отток смотрения произошел из спортивных каналов в отсутствие прямых трансляций интерес к ним упал больше чем на треть. Аудитория эротических каналов осталась прежней", - поделились с ТАСС в компании.

Жители страны стали активно пользоваться функцией Smart-TV на своих телевизорах, рассказали в медиасервисе Megogo. Сейчас доля тех, кто подключает домашний экран к интернету выросла на 36%. "Ярким трендом начала обязательной самоизоляции стало, что люди находясь дома, меньше времени стали тратить на просмотр видеоконтента в мобильных телефонах", - добавили в компании.