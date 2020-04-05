В Железноводске откроется Центр культуры и искусств в конце 2020 года

ПЯТИГОРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Центр культуры и искусств откроется в Железноводске (Ставропольский край) до конца 2020 года. Планируется, что его открытие совпадет с новогодними праздниками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"Современная художественная школа по поручению губернатора разместится в западной части Железноводска. До 2010 года это здание занимал городской военкомат. Здание получит "вторую жизнь". Будет произведен капитальный ремонт обоих этажей", - говорится в сообщении.

На создание Центра культуры и искусств по решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова выделилили 18 млн рублей.

По данным пресс-службы, планируется обустроить восемь просторных аудиторий, где юные художники смогут заниматься творчеством. Проектом предусмотрен также зал для родителей, где они будут ждать детей.