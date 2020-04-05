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Музыкальный фестиваль "Пражская весна" из-за коронавируса пройдет без слушателей

Концерты будут бесплатно транслировать по фестивальному сетевому каналу

ПРАГА, 5 апреля. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Пражская весна", площадкой которого ежегодно становятся самые престижные сцены чешской столицы, в этом году из-за коронавируса пройдет без слушателей. Концерты будут транслироваться в режиме реального времени по фестивальному сетевому каналу. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель руководства смотра Павел Троян, слова которого привело Чешское радио.

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"Из-за угрозы коронавируса принято решение провести в этом году музыкальный фестиваль "Пражская весна" в формате прямых видеотрансляций, - отметил он. - Предстоит подготовить около 10 концертов. Они будут бесплатно транслироваться по фестивальному сетевому каналу. Некоторые концерты покажет Чешское телевидение и услышат слушатели Чешского радио".

Фестиваль, на котором первоначально планировалось устроить 53 концерта, должен открыться 7 мая. На концерты было продано около 35 тыс. билетов на сумму 25 млн крон (примерно 1 млн евро). Организаторы вернут деньги всем купившим билеты.

Международный смотр академической музыки "Пражская весна" проходит в чешской столице с 1946 года. С 1947 года на нем проводится конкурс молодых музыкантов.

 

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ЧехияПандемия коронавируса нового типа
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