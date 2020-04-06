Умерла актриса Ширли Дуглас, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

ТАСС, 6 апреля. Канадская актриса Ширли Дуглас, известная по роли миссис Старч в кинофильме "Лолита" режиссера Стэнли Кубрика, умерла в воскресенье в возрасте 86 лет из-за осложнений пневмонии. Об этом на своей странице в Twitter сообщил ее сын, актер Кифер Сазерленд.
"Этим утром моя мать, Ширли Дуглас, ушла из жизни в результате осложнений после пневмонии (не связанной с COVID19). Моя мама была необыкновенной женщиной, которая прожила невероятную жизнь", - написал он.
Canadian actress Shirley Douglas dies at 86 https://t.co/q5Iy65mCTH pic.twitter.com/tGY9bjZDpg— CTV News (@CTVNews) April 5, 2020
Ширли Дуглас родилась 2 апреля 1934 года в городе Уэйберн в Канаде. Она сыграла в фильмах "Лолита" (Lolita, 1962) Стэнли Кубрика, "Связанные насмерть" (Dead Ringers, 1988) Дэвида Кроненберга, "Месмер" (Mesmer, 1994) Роджера Споттисвуда, "Ищите женщину" (Woman Wanted, 1999) Кифера Сазерленда и других.