Умерла актриса Ширли Дуглас, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

ТАСС, 6 апреля. Канадская актриса Ширли Дуглас, известная по роли миссис Старч в кинофильме "Лолита" режиссера Стэнли Кубрика, умерла в воскресенье в возрасте 86 лет из-за осложнений пневмонии. Об этом на своей странице в Twitter сообщил ее сын, актер Кифер Сазерленд.

"Этим утром моя мать, Ширли Дуглас, ушла из жизни в результате осложнений после пневмонии (не связанной с COVID19). Моя мама была необыкновенной женщиной, которая прожила невероятную жизнь", - написал он.