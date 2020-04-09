"Мелодия" впервые выпустила на СD записи инструментальных произведений Алябьева

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" впервые на дисках выпустила записи инструментальных произведений композитора Александра Алябьева. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе компании.

"Фирма "Мелодия" представляет записи камерной, оркестровой и театральной музыки Александра Алябьева - композитора, которого весь мир знает как автора романса "Соловей", - напомнили в пресс-службе. - Большинство записей впервые издаются на дисках: Скрипичная соната, Струнное трио ля минор и квартеты, Квинтет для духовых, вариации для скрипки с оркестром, увертюры к водевилям и сюита из балета "Волшебный барабан".

В пресс-службе напомнили, что Алябьев, как и большинство его русских современников долгое время занимался музыкой "на досуге", как просвещенный дилетант, но при этом его можно назвать одним из самобытных композиторов пушкинской эпохи. Сочинения были записаны выдающимися музыкантами конца XX века, среди которых Левон Амбарцумян, Эдуард Грач, Александр Князев, Михаил Воскресенский, Александр Корнеев, ансамбли "Московское трио" и "Концертино", струнный квартет имени Н. А. Римского-Корсакова". Издание также включает архивную запись 1948 года под управлением дирижера Николая Аносова, положившего начало концертному исполнению ранее неизвестных произведений Алябьева, Государственный симфонический оркестр СССР исполняет увертюру к опере-водевилю "Деревенский философ".

Алябьев написал свыше 450 сочинений, среди них вокальные произведения, оперы, водевили, балет, увертюры, симфонии, камерные и фортепианные сочинения. За исключением романсов и песен большая часть музыки Алябьева оставалась неизвестной ни современникам, ни потомкам. Лишь в середине XX века, спустя 100 лет после смерти Алябьева, некоторые из его рукописей были опубликованы благодаря усилиям русских музыкантов Бориса Доброхотова, Николая Платонова, Георгия Киркора, Ирины Иордан.

Цифровой альбом с музыкой Алябьева также поступил в продажу.