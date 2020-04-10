Продюсеры обратились к правительству с просьбой о поддержке

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) просит правительство РФ включить кинематографию в число получателей господдержки как одну из отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за ситуации с распространением коронавируса. Восстановление прежних объемов производства без поддержки государства потребует порядка пяти лет, говорится в письме главы организации Сергея Сельянова, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

АПКиТ объединяет 35 крупнейших отечественных кинокомпаний, которые производят полнометражные и документальные фильмы, сериалы, анимационные проекты. Как отмечается в письме, с 2009 года индустрия производства, дистрибуции и показа российского контента росла в среднем на 13% в год, но ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, приостановили работу отрасли.

"К сожалению, сегодня съемочные группы расформированы, кинотеатры закрыты. По оценке Ассоциации продюсеров кино и телевидения, без поддержки правительства РФ потребуется порядка пяти лет для восстановления кинопроизводства в том объеме, который был еще несколько недель назад. Сложившиеся обстоятельства заставляют нас обратиться к Вам с набором предложений, реализация которых позволит не потерять наработки последних лет", - говорится в письме, направленном на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Ассоциация, в частности, просит "при принятии дальнейших мер по поддержке бизнеса включать в число получателей такой поддержки кинематографию" как отрасль российской экономики, которая в текущих условиях пострадала в наибольшей степени.

Также продюсеры предлагают освободить от обложения налогом работы по рекламе и продвижению кинопродукции, получившей удостоверения национального фильма, как на территории России, так и на зарубежных рынках. Кроме того, они просят снизить размер отчислений страховых взносов во внебюджетные фонды для всех субъектов кинопроизводства "в период действия ограничительных мер и на срок два года после их отмены".

О ситуации с вирусом

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Согласно указу президента России Владимира Путина, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей в целях профилактики коронавируса. Позднее глава государства в обращении к россиянам объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если эпидемиологическая ситуация улучшится.