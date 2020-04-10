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БДТ представил новую онлайн-платформу

В рамках проекта 13 апреля состоится радиоспектакль по рассказам писательницы Марианны Гончаровой, в котором выступит народная артистка СССР Алиса Фрейндлих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Радиоспектакль с Алисой Фрейндлих, онлайн-интервью с Олегом Басилашвили, уроки вязания от Нины Усатовой, фотохроники закулисья времен Георгия Товстоногова и многое другое представит Большой Драматический театр в Санкт-Петербурге аудитории в ближайшие недели. Виртуальную презентацию новой цифровой платформы театра, созданной в рамках сотрудничества с госкорпорацией "Росатом", провел в пятницу художественный руководитель театра Андрей Могучий совместно с участниками коллектива БДТ.

"Сегодня мы представляем проект, который называется БДТdigital, или "Цифровой БДТ". Явления, которые в реальной жизни вообще не возникли бы никогда или возникли бы в достаточно отдаленном будущем, возникают сейчас. <...> Проект создавался под лозунгом: "А вдруг и правда после пандемии мир не будет прежним?", - представил проект Могучий.

Одним из первых событий виртуальной афиши 13 апреля станет радиоспектакль по рассказам писательницы Марианны Гончаровой, в котором выступит народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Как рассказала актриса на презентации, произведения Гончаровой она выбрала за "необыкновенное чувство юмора, доброту и нежность". "Я ее открыла для себя и хочу поделится с вами. <…> Мне показалось, что добрая, нежная интонация этой писательницы гораздо более нужна, чем какие-то драматические и серьезные вещи", - добавила Фрейндлих.

Также в первый день запуска портала, 13 апреля, в рубрике "Социальное пение" у аудитории будет возможность послушать, как 37 артистов театра вместе поют онлайн песню Крылатова "Прекрасное далеко" на стихи Юрия Энтина. "Каждый день будет какая-то песня, которую артисты будут репетировать и предлагать зрителю, слушателю. Это мне кажется очень важным - петь вместе каждый день", - сказал Могучий.

Аудиосериал и уроки вязания от Нины Усатовой

13 апреля также состоится запуск аудиосериала "Антиравинагар", который представляет собой аудиоверсию произведения писателя и кинематографиста Романа Михайлова. Новые серии будут появляться на портале несколько раз в неделю. Еще одна рубрика, которая получила название "Выживальщики", будет посвящена общению артистов со зрителями в режиме прямого эфира: на протяжении нескольких часов они будут рассказывать, что их волнует, а также показывать, как они проводят дни в самоизоляции.

Кроме того, артисты будут проводить в онлайн-формате свои мастер-классы: актриса Полина Толстун поделится со зрителями рекомендациями о том, как не бояться сложившейся ситуации с пандемией, а народная артистка России Нина Усатова планирует в прямом эфире учить всех желающих вязанию. "Хочу доступным языком научить многих на расстоянии вязать. Мы даже потом выставку организуем из работ тех, кто научился вязать со мной вместе, я мечтаю так", - сказала она на виртуальной презентации.

Еще одна рубрика будет посвящена встречам с артистами театра. "Мы сейчас готовим встречу с Олегом Басилашвили", - анонсировал Могучий, добавив, что предполагается такой формат, когда актер берет интервью у актера. Также на портале появятся архивные видеозаписи спектаклей Товстоногова, материалы для чтения, виртуальная выставка малоизвестных фотографий, которые показывают артистов в закулисной хронике 70-80-х годов XX века.

Специальный раздел портала будет ориентирован на детскую аудиторию. "Мы начнем с архивной записи. В 1993 году я сделал такой небольшой фильм под названием "Домашний театр" с участием группы "АХЕ". Я думаю, что это не видел никто. Мы подумали, что самое время выложить такой контент, где АХЕ говорят, как делать дома театр", - рассказал Могучий.

"Виртуальная версия БДТ"

"Этот портал - это такая мечта сделать виртуальную версию БДТ, с его историей, его настоящим, с его будущим, с его реальной жизнью, в которой живут сейчас артисты у себя в квартирах, не теряя друг друга, с какой-то попыткой превратить весь этот социальный проект в художественный", - резюмировал худрук. Он также отметил, что коллектив будет внимательно рассматривать все замечания и предложения по новому формату, пообещав лучшие идеи воплотить на этой платформе.

Министр культуры Ольга Любимова отметила не презентации, что ведомство поддерживает БДТ в новом начинании. "Я убеждена, что несколько крупнейших наших платформ предложат вам [сотрудничество] - выбор будет за вами, с кем в конечном итоге работать", - сказала она.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, в свою очередь, подчеркнул своевременность проекта в период, когда "нет другого пути, кроме как донести через интернет-пространство и свои мысли, и свои достижения, и свои чувства до аудитории". Проект БДТdigital, по его словам, поможет сложить вместе цифровые наработки и технологические достижения Росатома и интеллектуальный, творческий потенциал БДТ. "Мне кажется, это очень интересный эксперимент", - добавил он.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛихачев, Алексей ЕвгеньевичЛюбимова, Ольга Борисовна
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