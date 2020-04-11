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Музей "Куликово поле" готовит к июню выставку о столице древнего татарского ханства

Открытие выставки планируется в июне

ТУЛА, 11 апреля. /ТАСС/. Почти 700 экспонатов, в том числе подлинные предметы с археологических раскопок в древней столице Болгарского ханства - городе Болгаре в Татарстане, представят в музее "Куликово поле" в Тульской области. Это совместный проект с Болгарским государственный историко-архитектурным музеем-заповедником, приуроченный к 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР), рассказали ТАСС в пресс-службе "Куликова поля".

"На выставке будет представлено 692 экспоната из фондов Болгарского музея-заповедника. Это предметы археологии, найденные на территории древнего Болгара, в том числе различные кованные и литые орудия труда, бронзовые, медные украшения, элементы одежды, вооружения, монеты конца первого тысячелетия нашей эры. А также живописные полотна, посвященные жизни города в XI-XIV веках. Проект приурочен к 100-летию образования ТАССР", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что Болгар - Болгарское городище, памятник федерального значения находится в Республике Татарстан в 200 км от Казани. Поселение там непрерывно существовало более 1 тыс. лет, в XIII веке Болгар стал столицей Болгарского ханства и центром Золотой Орды, находился на пересечении Великого Волжского и Великого Шелкового путей. "Болгар считается местом официального принятия ислама в 922 году волжскими болгарами - предками казанских татар. Культурный ландшафт места сохраняется в неизменном виде на протяжении тысячелетия, и в 2014 году, городище было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники музея-заповедника "Куликово поле" завершают монтаж экспозиции, она расположится в музейном комплексе, который в 2016 году открылся в деревне Моховое, рядом с местом Куликовской битвы. "Выставку планируем открыть для посетителей в июне, поскольку рядом находится официальная дата образования ТАССР - 27 мая. Но все зависит от того, будут ли сняты временные ограничения на работу учреждений культуры и проведение массовых мероприятий, которые введены из-за пандемии коронавируса", - добавили в пресс-службе.

Указом президента Татарстана от 25 сентября 2019 года 2020 год объявлен в республике Годом 100-летия образования ТАССР. Старт празднованию юбилея был дан в декабре, на 2020 год намечено более 1,5 тыс. различных мероприятий от федерального до муниципального уровней.

Куликовская битва

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. День победы русских полков в Куликовской битве отмечается 21 сентября, в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России". В сентябре 2020 года будет отмечаться 640-летие Куликовской битвы.

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РоссияТатарстанТульская область
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